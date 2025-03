Apagar y encender un celular interrumpe el funcionamiento de muchos programas en segundo plano, incluidos aquellos que podrían haber sido comprometidos por malware.

Dicho de otra manera, hay que decir que si los ciberdelincuentes han logrado vulnerar la seguridad de tu celular, no podrán lograr su cometido siempre y cuando tengas la costumbre de reiniciar tu dispositivo.

Algo que muchos se preguntan es por cuánto tiempo hacerlo para que este hábito sea efectivo, y lo cierto es que han sido las mismas autoridades las que han recomendado que el tiempo debe ser superior a los cinco minutos.

Este periodo breve es suficiente para que la memoria del celular se libere, para que los procesos maliciosos que requieren persistencia se interrumpan o para cortar las conexiones entre los encargados de los distintos tipos de estafa.

Por cuánto tiempo debes apagar tu celular para evitar el robo de datos personales

Los usuarios pueden realizar este hábito en cualquier momento del día, sin que genere una molestia o interrupción de alguna actividad esencial.

Qué hacer si caes en una estafa

Si no has tenido la precaución de realizar este efectivo hábito con tu celular y has sido víctima de una estafa, será mejor que sigas los pasos que se muestran a continuación: