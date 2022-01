Por ahora los bares y restaurantes de la Arístides no pedirán el pase sanitario

"Dudo que algún privado exija el pase sanitario. Es imposible controlar persona por persona", agregó.

Civit consideró que es "una reglamentación para eventos masivos. No hay una definición clara para bares y restaurantes. No somos nosotros los que definimos estas cosas. Seguiremos como siempre, aplicando las normas que dispongan el Ministerio de Salud o el propio gobernador".

No tenemos una posición tomada de manera unificada, ni siquiera la tiene AEGHA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza). Pero recuerdo que cuando tuvimos que cerrar porque era peligroso, cerramos; cuando tuvimos que trabajar al 30% lo hicimos y cuando debimos cerrar a las 11 de la noche, cumplimos. Pero ahora no hay ninguna disposición que diga que tenemos que pedir el pase sanitario

"Lo que vemos -destacó con humor el empresario- es que la decisión que se ha tomado es no tomar una decisión".

Luego indicó Civit que "por este avance de contagios, por suerte con pocas internaciones, hemos acentuado el uso del alcohol en gel y del tapabocas. El que se levanta de la mesa, se tiene que poner el barbijo".

"Las medidas de prevención -aclaró- nunca dejaron de estar. Sí, notamos un relajamiento de la gente, no de nosotros. Nuestro personal, en cualquiera de sus funciones, siempre ha mantenido el uso del tapabocas".

Finalmente dijo el vocero de los negocios de la Arístides que no han cerrado locales por brotes de Covid en alguno de los negocios.