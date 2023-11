Polémica por el ingreso a colegios de la UNCuyo: explicaron cómo es el sistema que se usó

Los argumentos de la UNCuyo

La directora de Educación Secundaria de la UNCuyo resaltó que en la institución que representa están sorprendidos por la cantidad de chicos y chicas con promedio de 10 y felices de que estos optaran por inscribirse en escuelas de la universidad.

"Esto habla de la calidad de nuestra educación y esto nos llena de orgullo”, manifestó. Pero también apuntó que las vacantes a disposición de la comunidad son siempre las mismas.

La UNCuyo tiene 6 escuelas secundarias, 4 orientadas (Universitario Central, Magisterio, Martín Zapata y Departamento de Aplicación) y 2 técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear).

Hay que tener en cuenta que las vacantes disponibles son 1.110 en total: 180 son para las escuelas técnicas y 43 para la escuela primaria de la UNCuyo, Carmen Vera Arenas. El resto, 887 vacantes, fueron para los alumnos de promedio 10, pero los que se anotaron con esta nota superaron el número de vacantes disponibles.

Por qué tantos chicos con 10 de promedio

Para la funcionaria consultada, la cantidad de alumnos de la primaria con promedio 10 absoluto puede tener que ver con una cuestión coyuntural. Los chicos que ingresan a la escuela secundaria en el 2024, son los que hicieron 4º grado en pandemia, por lo que no se tuvo en cuenta ese año para calcular el promedio.

Además de los dos años que se promediaron (5º y 6º) uno de ellos se cursó en modalidad burbuja.

"Yo no me atrevería a decir que las escuelas flexibilizaron el sistema de evaluación, esta es una variable, pero no es la única", remarcó.

Barrozo manifestó que no hay que buscar un "culpable" pero sí es necesario replantearse los sistemas de acreditación de saberes.

Repensar el ingreso a la UNCuyo

La directora explicó que, una de las propuestas para el próximo ciclo lectivo 2024 en la UNCuyo, es repensar un ingreso que tenga en cuenta otras variables y no solo la nota que los chicos obtienen en 5º y 6º grado, pero que por el momento, este es el mismo formato de ingreso que rige desde el 2012.

También puntualizó que no se trata de un sorteo el que se utiliza para filtrar la cantidad de inscriptos. Sino de un sistema informático que coloca a los aspirantes de acuerdo con la ficha que previamente completaron refiriéndose a las escuelas donde deseaban ingresar.

El sistema no está diseñado para tener en cuenta si un chico o chica es o no abanderado o escolta, solo mide el promedio, cruzándolo con la cantidad de vacantes libres en las escuelas elegidas, y ante las mismas condiciones, lo que hace es elegir en forma aleatoria los estudiantes que ingresan, hasta que las vacantes se agotan.

Se utiliza un número de cuatro dígitos (que va desde el 0000 hasta el 9.999) que se les da a los chicos cuando realizan la preinscripción a las escuelas de la UNCuyo y es el que el sistema tiene en cuenta para realizar la selección.

Si bien Barrozo reiteró que es el mismo que se usa desde hace más de una década, nunca había sido empleado para un número tan grande de estudiantes.