Pocos lo saben: los tres hábitos que te mantienen pobre

El segundo hábito es no invertir en tus conocimientos y habilidades. En un mundo en donde lo único constante es el cambio y la incertidumbre, el valor que aportas al mercado laboral o a cualquier emprendimiento está directamente relacionado con lo que sabes y lo que eres capaz de hacer. Si no te esfuerzas por aprender cosas nuevas, desarrollar competencias valiosas y mantenerte actualizado, tu capacidad de generar ingresos se verá limitada. "Si no sabes nada, nadie te pagará mucho dinero porque no aportas nada" especifica Jordi Segues.

Mujer estudiando.jpg Invertir en tus habilidades es muy importante para que no te atrapen los hábitos de pobreza. Freepik

El tercer hábito, tan importante como los primeros dos es la creencia que tengas sobre el dinero. "Si crees que el dinero es malo y que los ricos son malas personas nunca tendrás dinero porque inconcientemente te autosabotearás para no ser mala persona" sostiene Segues. Este conflicto interno te impide atraer y retener el dinero, ya que tu mente asocia la prosperidad con algo negativo.