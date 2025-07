Pocos lo saben: las efemérides que ocurrieron un día como hoy al rededor del mundo

Primer oveja clonada.jpg Este hito científico revolucionó la biotecnología y abrió un intenso debate sobre la clonación y la ética médica en todo el mundo.

Dolly nació como una sola célula en un tubo de ensayo. El núcleo se extrajo de una célula de la glándula mamaria de una oveja Finn Dorset y se insertó en un óvulo vacío de una oveja Scottish Blackface. Tras confirmarse en el laboratorio un desarrollo normal a los seis días, el embrión se transfirió a una madre sustituta, naciendo un día como hoy.

Por otro lado, en 1811 Venezuela declara su independencia de España, sin duda un hecho clave en la historia latinoamericana. Este país se formó convirtiéndose en el primer país sudamericano en separarse formalmente del dominio español. Esta fecha es hoy un feriado nacional en Venezuela.

Ahora, el mundo se remonta hacia 1954, cuando en el mundo del arte, Elvis Presley graba su primer gran éxito. El “Rey del Rock”, grabó "That's All Right", en los estudios Sun Records de Memphis, marcando el inicio de una carrera que cambiaría para siempre la música popular.

Elvis Presley.jpg Elvis Presley, nacido como Elvis Aaron Presley el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, fue un cantante y actor estadounidense, ampliamente reconocido como "El Rey del Rock and Roll".

En 1982 ocurre algo impensado. Italia derrota a Brasil en un partido histórico del Mundial.

Durante el Mundial de Fútbol España 1982, Italia venció a Brasil 3-2 en uno de los partidos más memorables de la historia del torneo. Paolo Rossi fue la figura del encuentro con tres goles, y el triunfo permitió a Italia avanzar a semifinales y luego ganar el campeonato.

Algo similar ocurrió en Argentina. Dirigido por José Pekerman, el seleccionado argentino sub 20 gana el Mundial de Malasia ‘97 al vencer en Kuala Lumpur por 2 a 1 a Uruguay, con goles de Esteban Cambiasso y Diego Quintana.

En el mundo animal, nos volvemos hacia el año 1953, donde fallece la yegua “War Admiral”, uno de los caballos de carrera más famosos de la historia de Estados Unidos y ganador de la Triple Corona en 1937. Su legado sigue presente en el turf y la cultura ecuestre del país.

Finalmente, otro hecho importante es que en 1946 se presenta por primera vez el bikini en París, causando un revuelo mundial en la moda.