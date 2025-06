Pocos lo saben: 5 errores que no debes cometer para que te respeten en tu trabajo

Error 1: exceso de confianza y emocionalidad

Mostrar una excesiva confianza o ser demasiado emocional es un error. En el trabajo es fundamental mantener un comportamiento profesional y "cumplir con tu rol de manera estoica" detalla Lorite en su perfil de TikTok. Se puede ser sensible en el ámbito personal, pero en el laboral hay que ser capaz de separar las emociones y enfocarse en las responsabilidades. Hay que aprender a guardar la relajación y las expresiones emocionales para los descansos o ambientes informales y priorizar siempre la profesionalidad.

Error 2: comunicación con dudas y pidiendo disculpas

Expresarse con incertidumbre, pidiendo permiso o disculpas permanentemente da la impresión de que no te sientes seguro de tu lugar o de tus aportes. Es primoridal expresarse con afirmaciones directas, hacer preguntas concretas, sugerir ideas y mostrar iniciativa. Una comunicación clara, con dirección y seguridad, no solo es característico de un líder, sino también de un profesional de alto rendimiento y con una trayectoria sólida.

Joven despeinado en su trabajo.jpg Descuidar tu aspecto es un error más común de lo que parece. Freepik

Error 3: criticar a los demás

Criticar a compañeros, clientes o jefes es una práctica que debe desterrarse a como dé lugar. Este error es muy similar a quienes desarrollan hábitos que lo mantienen en la pobreza. Esta actitud proyecta una imagen negativa y genera desconfianza, ya que las personas perciben, incluso a nivel inconsciente, que podrías hablar mal de ellas también. Hay que enfocarse en aportar valor y en expresarse de manera constructiva, sin ser falso o condescendiente. La profesionalidad, corrección y educación son clave para mantener buenas relaciones y una reputación inobjetable.

Error 4: no cuidar tu higiene personal

Tu apariencia y tu higiene personal son parte de tu imagen profesional y no son negociables. Ir al trabajo con ropa sucia, desaliñado, sin peinar o con mal olor, transmite una sensación de falta de respeto por ti mismo y tu entorno. Ser una persona respetable no solo se basa en tus valores y actitud, sino también en cómo te muestras físicamente y cómo te comportas con los demás. Vístete de forma apropiada para tu puesto y cuida tu higiene diaria.

Error 5: querer agradar a todo el mundo y regalar tu poder

Nunca busques complacer a todo el mundo. Es normal que no tengas afinidad con todas las personas. No debes desgastarte intentando agradarles a todos. Si sos "amigo de todos", podrías terminar siendo "enemigo de ti mismo" explica Lorite. Hay que ser inteligente en tus relaciones y no persigas a quienes no te tratan como mereces. Además, nunca "regales tu poder", es decir, tu fuerza, tu trabajo, tu tiempo y tu energía. Comunícate siempre desde la seguridad, el compromiso y la dirección. El poder reside en cómo la gente te percibe, y mostrarte débil o dubitativo afectará negativamente tu reputación.