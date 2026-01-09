Pocos conocen el kale, poseedor de grandes propiedades y beneficios

Se trata de un alimento repleto de buenas propiedades que, además, resulta muy versátil en la cocina. Si aún no lo conoces, descubre algo más sobre esta súper verdura.

El kale es un tipo de col, por lo que es una verdura de la familia de las crucíferas, al igual que otras como el repollo, la lombarda o la coliflor.

Se trata de una verdura con un gran contenido en calcio y además fácilmente asimilable por el organismo.

Pero, además, hablamos de un alimento rico en fibra y bajo en calorías, por lo que es muy utilizado en dietas de control de peso o adelgazamiento.

La fibra y su alto contenido en agua nos ayudan a mantener la sensación de saciedad a la vez que favorece el tránsito intestinal y ayuda a cuidar nuestro sistema digestivo.

Las hojas de kale son grandes, rizadas en los bordes, algo duras y de color verde oscuro, aunque también pueden presentar tonalidades más claras o incluso púrpuras.

Se parece a las berzas y, al igual que ellas, su rica composición la convierte en un alimento saludable que, modas aparte, puede formar parte de una dieta equilibrada aportando importantes nutrientes y buenas propiedades.

Las grandes propiedades y beneficios del kale

Contribuye a mantener en buen estado el sistema inmunológico gracias a la presencia de minerales y vitaminas.

Ayuda a frenar la acción negativa de los radicales libres (piel más joven).

Resulta eficaz para aliviar episodios de estreñimiento pasajero.

puede ayudar a mantener el nivel de lípidos en sangre, incluido el colesterol, en los límites adecuados. Previene posibles estados carenciales y enfermedades derivadas de ellos, como puede ser la anemia.

Al ser una excelente fuente de calcio, ayuda a mantener dientes y huesos sanos y fuertes, ayudando a evitar la osteoporosis.

Se considera que el kale es aliado de la salud cardiovascular.

Fuente: nuticionysaludblog.com