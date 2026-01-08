Los beneficios del maracuyá, la fruta de la pasión que te ayudará a dormir mejor

El maracuyá, también conocida como fruta de la pasión, es mucho más que un sabor tropical y refrescante; es una fuente concentrada de nutrientes que ofrecen importantes beneficios para el cuerpo humano, misma que destaca especialmente por su alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, lo que la convierte en una aliada excepcional para la salud digestiva.
Su ingestión reduce considerablemente la presión arterial. Es un alimento excelente para las personas que estén realizando dietas para bajar de peso. Ayuda a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo.
Además de su poder digestivo, el maracuyá es una excelente fuente de antioxidantes y vitaminas esenciales. Es particularmente rica en Vitamina C y Vitamina A. La Vitamina C juega un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a defenderse contra infecciones y a combatir el daño de los radicales libres.
Posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo cual las personas con artritis reumatoide deberían incluirlo en sus dietas. Es un diurético que ayuda a eliminar sustancias tóxicas del organismo, así como favorece el sistema urinario.
Además, el maracuyá también es reconocida por sus efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso. Contiene alcaloides y fitoquímicos con propiedades sedantes y relajantes que pueden ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y conciliar mejor el sueño.
Ayuda a tratar la depresión y algunos estados alterados del sistema nervioso. El jugo de maracuyá combate el crecimiento de células malignas en el cuerpo. Algunos de sus compuestos tienen propiedades antibacterianas, por lo tanto, ayuda a combatir ataques de microbios en el organismo.
El maracuyá contiene provitamina A (beta caroteno). Esta se transforma al ser consumida en vitamina A siendo aprovechada por nuestro organismo. Es esencial para la salud de la vista, la piel, cabello, mucosas, huesos y el sistema inmunológico en general.
Esta planta, por acción de los flavonoides, ejerce un efecto sedante sobre el sistema nervioso sin crear efectos depresivos en el mismo. Entre las principales propiedades, todas ellas relacionadas con el sistema nervioso, podemos mencionar las siguientes: sedante, calma los nervios y relaja el organismo.
El maracuyá resulta muy adecuada en aquellas situaciones de estrés en que nos encontremos muy nerviosos y excitados, por problemas personales o de trabajo. Especialmente interesante, cuando la situación de desasosiego no nos deja conciliar el sueño y padecemos de insomnio.
