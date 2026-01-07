El mango es un tesoro oculto de nutrientes y tiene numerosos beneficios para la salud

La mejor manera de disfrutar esta fruta y de sus propiedades nutricionales es comerlo al natural, con unas gotas de limón para acentuar su sabor. Es importante escoger aquellos que desprenden buen olor, se sienten flexibles al tacto, pero que no se hunden con la presión. Descartar los que tienen zonas negras, muchas manchas o están muy arrugados.

Gracias a su alto contenido en vitamina C y carotenoides, el mango posee la inestimable propiedad de fortalecer el sistema inmunológico, el cual es capaz a su vez de ofrecernos una mejor protección frente a resfriados y otros tipos de infecciones.

El mejor beneficio de comer mango verde es su capacidad de tratar trastornos hepáticos. Comer un pedazo de mango verde hace que aumente la secreción de los ácidos biliares y limpie los intestinos de bacterias infecciosas.

El mango proporciona un grupo de enzimas digestivas que apoyan al cuerpo y a su capacidad de descomponer alimentos. Existen indicios de que estas enzimas pueden incluso reducir la sensación de ardor asociada con el reflujo ácido y la pectina en la fibra ayuda a prevenir el estreñimiento

El mango aún no maduro (el mango verde) es una de las mejores frutas para comer cuando queremos perder calorías. Es mucho mejor que el mango maduro, ya que este último es contiene mucho más azúcar, lo cual no ayuda para nada a la pérdida de peso.

La vitamina C y la fibra presentes en los mangos han demostrado que ayudan a disminuir los niveles de LDL (colesterol malo), lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, ataques al corazón y derrame cerebral al mismo tiempo.

Además, el mango contiene tanto potasio como magnesio, los cuales están relacionados con la regulación de la presión arterial, manteniéndola dentro de los límites saludables.

Fuente: emyriad.com