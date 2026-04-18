Mezclar cacao con sal marina: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla de cacao y sal marina ha dejado de ser un truco exclusivo de la repostería de autor para convertirse en una herramienta clave de la alimentación funcional. A continuación, veremos que hay detrás de esta combinación.
Al juntar ambos elementos, estamos creando un potente combo de electrolitos. Mientras el cacao aporta magnesio, la sal marina provee sodio y trazas de potasio. Esta sinergia es la que aporta, concretamente, grandes beneficios.
Para qué sirve la mezcla de cacao y sal marina
Uno de los grandes beneficios de añadir sal al cacao es su capacidad para engañar al paladar de forma positiva. La sal tiene la propiedad química de bloquear los receptores de amargor en la lengua, permitiendo que el consumidor disfrute del cacao al 100%.
Desde una perspectiva metabólica, reducir el consumo de azúcar y sustituirlo por una pizca de sal marina ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, evitando picos de insulina.
Por otro lado, el sodio de la sal marina actúa como un vehículo que facilita la entrada de nutrientes a las células. Al juntarlo con el cacao, se obtiene una mejora de la claridad mental y enfoque sin el nerviosismo que se asocia con otros estimulantes.
La próxima vez que prepares tu cacao, recuerda que la sal no es solo para la comida salada; es el catalizador que tu cuerpo necesita para absorber todo el poder del chocolate puro.
Cómo preparar esta mezcla para obtener los beneficios mencionados
Para aprovechar estos beneficios, basta con añadir una pequeña pizca de sal marina a tu taza de cacao caliente o a tus batidos matutinos, siempre cuidando la cantidad.
Usa sal marina o sal de postre (maldon). Evita la sal de mesa común refinada, ya que su sabor es puramente metálico y no aporta la misma riqueza de minerales que la marina o la sal rosada.