Pocos conocen los magníficos beneficios de la quinoa, un superalimento

Además de su elevado nivel proteico, también aporta grasas, aceites, almidón y fibra, y minerales como calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc.

A pesar de que culinariamente se usa como si fuese un cereal, en realidad es la semilla de una planta que se cultiva tradicionalmente en la meseta de los Andes, la Chenopodium quinoa.

Habitualmente la llaman pseudo cereal porque se parece mucho a los cereales y se usa de manera similar en la cocina, pero tanto sus propiedades como su origen botánico son diferentes.

La quinoa es un alimento completo, nutritivo y fácil de digerir. Al tener tantos nutrientes se considera un superalimento muy beneficioso para la salud.

Rica en hidratos de carbono de asimilación lenta, con todos los aminoácidos esenciales, y muchas vitaminas y minerales, es una muy buena alternativa si queréis o necesitáis evitar el gluten.

Va muy bien cuando hay que controlar los niveles de colesterol, ya que aporta grasas saludables y, al tener bastante fibra, ayuda en casos de estreñimiento.

quinoa1 La quinoa es considerada un alimento completo por su alto valor nutricional, tal vez uno de sus aportes más importante sean todos los aminoácidos esenciales para el ser humano.

Además, gracias al hecho de que tiene un índice glucémico bajo, también es apta en caso de diabetes. Hay que destacar que contiene potasio, magnesio y fósforo, tres minerales imprescindibles para una buena salud ósea, como también hierro y calcio y vitaminas del grupo B, como la vitamina B9, especialmente interesante en los primeros estadios del embarazo.

La quinoa aporta aproximadamente un 16% de proteína completa, lo que significa que tiene todos los aminoácidos esenciales, los que el cuerpo no sintetiza y que, por lo tanto, tenemos que incorporar a partir de la dieta.

A diferencia de los cereales y de las legumbres, que son deficitarios en algunos aminoácidos esenciales y que se tienen que combinar adecuadamente para obtener proteína completa, la quinua es una muy buena fuente de proteína, lo que la hace muy interesante para las personas veganas, vegetarianas y todas las que quieren o necesitan comer menos proteína animal.

Es muy fácil de digerir si tenemos la precaución de limpiarla antes de cocinarla para eliminar las saponinas, un componente tóxico que dificulta la absorción de nutrientes y le da un sabor amargo.

Para hacerlo bien, solo hay que lavarla frotando con cuidado con las manos bajo un chorro de agua y, en el momento de cocinarla, hay que retirar la espuma que se forma.

Fuente: soycomocomo.es