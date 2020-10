Planean el regreso a clases presenciales para antes de fin de año

El director general de Escuelas contó que en la reunión de este martes, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y con sus pares de todo el país, "se analizó la evolución de cada una de las jurisdicciones a partir de las resoluciones del Consejo Federal de Educación en agosto cuando también participó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Se trató ahora la implementación de una nueva guía epidemiológica para determinar la posibilidad del regreso a clases presenciales".

En Mendoza estamos muy bien en cuanto al seguimiento de la trayectoria de nuestros alumnos. Conocemos la realidad de los sectores más débiles, los que nos permite buscarlos, ayudarlos y reconectarlos al sistema En Mendoza estamos muy bien en cuanto al seguimiento de la trayectoria de nuestros alumnos. Conocemos la realidad de los sectores más débiles, los que nos permite buscarlos, ayudarlos y reconectarlos al sistema

Thomas consideró como muy importante "la vocación de apertura del gobernador. Eso ha permitido que nuestros chicos hayan tenido contención emocional a través de deportes, salidas y reuniones familiares".

El funcionario admitió que Rodolfo Suarez ha pedido que "en cuanto estén las condiciones, retomemos la presencialidad. Hoy Mendoza está amesetada en cuanto a los contagios y en cuanto se pueda reincorporaremos primero a los chicos con trayectorias más débiles y obviamente a los de quinto año del secundario. También es importante el último año de las escuelas técnicas con las prácticas de taller y profesionales, que deben ser presenciales".

¿Y los demás?

Ninguna autoridad se ha referido a cómo será el fin del ciclo lectivo 2020 para quienes no están entre los sectores con dificultades o por egresar de la secundaria. No obstante, existe la posibilidad de que a mediados de noviembre finalice el cursado "normal" y los que para entonces deban espacios, sigan con clases presenciales. Por ahora poco se dice y quienes preguntan sobre cuándo terminarán la clases y cómo se acreditarán los saberes o conocimientos aún no tienen respuesta, al menos oficial.

Sin embargo, hay escuelas en las que ya se ha comunicado que pronto la DGE dará a conocer una nueva resolución sobre la acreditación de saberes (por lo menos para el nivel secundario). Incluso trascendió que durante el fin de semana no funcionaría el sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM) por mantenimiento y actualización.

Lo cierto es que oficialmente no hay nada aún pero sí sabe que la DGE está analizando y trabajando las decisiones que se tomarán.