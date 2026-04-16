Plan canje de televisores: cómo obtener Smart TV de 65 pulgadas nuevo entregando el viejo

El televisor es uno de los electrodomésticos que raras veces faltan en una casa, junto a la heladera y el lavarropas. Justamente, están utilizando que su vida útil no suele demorar muchos años. Por eso mismo, una conocida empresa ha puesto a disposición un plan canje para obtener televisores Smart TV de 65 pulgadas y muy modernos, a cambio del televisor viejo y algo de plata.
No es la primera vez que una conocida empresa lanza un plan canje de televisores. En este caso, la empresa es Samsung, que dio a conocer todos los detalles de esta promoción que puede encontrar a muchos interesados, más cuando se acerca el mundial de fútbol y es un clásico que se venden más televisores para esa época.
Cómo es el plan canje para conseguir un nuevo Smart TV
El plan canje de televisores de Samsung es muy fácil de llevar adelante. Según lo explica la propia empresa a través de su sitio web, con esta promoción se pueden adquirir nuevos dispositivos, siempre de la misma marca, ofreciendo el televisor actual como parte del pago y abonando la diferencia.
Desde Samsung explicaron que el televisor que uno entrega tiene que cumplir algunos requisitos, tales como estar en funcionamiento, es decir, que prenda y apaga. En ese sentido, se señaló que al valor al que se recibe depende del modelo en cuestión y se agregó que el modelo que se entrega puede ser de cualquier marca.
Este plan canje es sencillo de llevar adelante. En primer lugar, se debe comprar el producto a través de la tienda de Samsung y se carga el producto a canjear. Una vez que se haya hecho, se debe pagar la totalidad del televisor comprado y cuando se entrega el "viejo", la plata por la que es recibido se reintegra a la cuenta informada.
El reintegro del plan canje de televisores, no obstante, no se hace de manera inmediata, sino que deben pasar entre 15 y 20 días hábiles, explicaron desde Samsung.
Entre los modelos de televisores de Smart TV que se encuentran disponibles hay varios de 65 pulgadas, cuyo precio van del $1.500.000 hasta los $5.000.000, pero esos valores se pueden reducir a contra entrega de un televisor viejo e incluso hay descuentos si el saldo restante se paga en una sola cuota. Otra posibilidad es abonarlo en 9 cuotas sin interés.