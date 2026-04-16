Plan canje de televisores: cómo obtener Smart TV de 65 pulgadas nuevo entregando el viejo

Desde Samsung explicaron que el televisor que uno entrega tiene que cumplir algunos requisitos, tales como estar en funcionamiento, es decir, que prenda y apaga. En ese sentido, se señaló que al valor al que se recibe depende del modelo en cuestión y se agregó que el modelo que se entrega puede ser de cualquier marca.

Este plan canje es sencillo de llevar adelante. En primer lugar, se debe comprar el producto a través de la tienda de Samsung y se carga el producto a canjear. Una vez que se haya hecho, se debe pagar la totalidad del televisor comprado y cuando se entrega el "viejo", la plata por la que es recibido se reintegra a la cuenta informada.

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El reintegro del plan canje de televisores, no obstante, no se hace de manera inmediata, sino que deben pasar entre 15 y 20 días hábiles, explicaron desde Samsung.

Entre los modelos de televisores de Smart TV que se encuentran disponibles hay varios de 65 pulgadas, cuyo precio van del $1.500.000 hasta los $5.000.000, pero esos valores se pueden reducir a contra entrega de un televisor viejo e incluso hay descuentos si el saldo restante se paga en una sola cuota. Otra posibilidad es abonarlo en 9 cuotas sin interés.