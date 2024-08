Piloto de drones y ciberdefensa, las nuevas orientaciones de los liceos que están en estudio

Formación liceos.jpeg Se adelanta la instrucción con armas desde el tercer año del Secundario. Actualmente comienzan en cuarto y los únicos que van al poligóno de tiro son los sexto.

Petri diferenció esta etapa en la gestión del presidente Javier Milei con la del ex presidente Alberto Fernández y disparó: "El kirchnerismo quería el cierre de los liceos y no pudo por la resistencia de liceístas y ex liceístas".

Se restablecen algunas potestades que fueron derogadas, como prácticas esenciales como el tiro con armas de fuego, el uso de simuladores y se quita la renuncia al grado de oficial de reserva al cumplir la mayoría de edad. Se espera que a partir del año que viene se dé un fuerte impulso a la militarización que buscaba ser eliminada con la democratización de las Fuerzas Armadas por la gestión de Fernández.

La reforma está planteada en la Resolución Plan Liceos 2030. Excelencia educativa, disciplina militar y formación de líderes.

Luis Petri.jpg El ministro Luis Petri dijo a UNO que se busca fortalecer la formación militar de excelencia con esta reforma.

Cuáles son los principales cambios en los liceos que están en análisis para implementar en 2025

El director del Liceo General Espejo, Coronel Héctor Andrés Cavillón explicó que los cambios que introduce modificaciones en la instrucción militar están en estudio .

"Vamos a tener especializaciones para los alumnos que egresan como subtenientes de reserva, con estas orientaciones de piloto de drones o en ciberdefensa", contó el docente y destacó que ahora se comenzará con la instrucción de armas desde el tercer año hasta sexto del secundario, cuando entre en vigencia esta disposición.

Hasta hoy los únicos que podían hacer prácticas de tiro eran los alumnos de sexto año, pero con esta disposición comenzarán desde tercer año a ver parte del armamento en simuladores para continuar en cuarto a tirar con carabinas y en quinto y sexto año el fusil fal.

De esta manera, los estudiantes secundarios empezarán desde tercer año a familiarizarse con el armamento un año antes de lo que se venía realizando.

Las prácticas militares se realizan en el campus del Liceo Espejo y en distintas unidades académicas como La Pampa y San Juan.

Liceo Militar Mendoza (10).jpeg El Liceo Militar General Espejo tiene más de siete décadas de historia. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El Liceo General Espejo tiene una matrícula de casi 1.000 alumnos

El Liceo Militar General Espejo tiene 76 años de trayectoria y se han formando en sus aulas dirigentes como los ex gobernadores Julio Cobos y Francisco Pérez. Actualmente es una escuela pública de gestión privada con una cuota que ronda entre los $50.000 a $100 mil para el Secundario.

En esta institución se forman niños desde los tres años en el Nivel Inicial, Primario y Secundario hasta el sexto año.

"Con esta Resolución lo que se le está dando es mayor realce a la educación que tenía. Hoy tenemos 198 alumnos en el Nivel Inicial, 470 de Primaria y 305 en secundario. Tenemos 970 alumnos. La demanda creció bastante y ya se comenzó a hacer la apertura de la inscripción para los estudiantes que son hijos de militares o que tienen a sus hermanos estudiando en el Liceo", explicó Cavillón.

Liceo Militar (2).jpeg Los estudiantes de los colegios militares terminan el Secundario con el grado de subteniente de reserva. Con estos cambios saldrán con las orientaciones de piloto de drone y ciberdefensa. Ministerio de Defensa

Examen de ingreso y orden de mérito para el ingresar al Liceo Militar General Espejo

El director del Liceo Militar General Espejo señaló que los aspirantes para Nivel Inicial y Primario realizan un examen de nivelación pero para ingresar al Secundario se ponen a prueba los conocimientos y quienes mayor puntaje tienen quedan mejor posicionados en una orden de mérito.

"Para aquellos chicos que no pasan la prueba, se les señala en qué deben mejorar y si es necesario se les toma otra prueba. En el Secundario pueden ingresar de otras instituciones hasta segundo año que es cuando ya empiezan a ser cadetes", aclaró el director de la institución.

Liceo Militar Mendoza (2).jpeg Dirigentes políticos como Julio Cobos y Francisco Pérez, ex gobernadores pasaron por las aulas del Liceo General Espejo. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Los plazos para adecuar la formación militar en los liceos

El Coronel Héctor Andrés Cavillón indicó que desde la publicación de la normativa los liceos tienen dos meses para estudiarlo y cuatro meses para realizar alguna modificación y readecuación para empezar a instrumentar las nuevas orientaciones.

"La parte de los contenidos curriculares no se toca, lo que ahora se le está dando realce de la actividad para que puedan salir a terreno y hacer actividades formalmente".

En sexto año egresan como subtenientes de reserva con la posibilidad de seguir la Escuela Militar en Buenos Aires y todos los años viaja una delegación a tomar examen a Mendoza para los aspirantes a continuar la profesionalización en las Fuerzas Armadas. Este año hay ocho alumnos que realizarán el examen.

"Son muy pocos los que siguen la carrera militar. La mayoría sigue Medicina, Abogacía u otra carrera. No es la finalidad que continúen en el Colegio Militar. Uno obviamente quiere que sigan pero lo importante es que egresen con los valores y el espíritu de un gran liceísta", subrayó.

Familias enteras por distintas generaciones se formaron en esta institución, ubicada en la Avenida Boulogne Sur Mer, por lo que en Mendoza está muy arraigada la cultura liceíta.

Un impulso a los subtenientes de reserva para la nación

La reforma propuesta por el ministro Luis Petri busca fortalecer la formación que ya se imparte en estas escuelas militares y "hacer más activa" la reserva, de acuerdo con el análisis de Cavillón.

"Hoy cuando egresan quedan con el título de subteniente de la reserva y lo que se hará ahora es realizar esta educación para que tengan una especialización como es piloto de drone o ciberdefensa. Esto es lo último con respecto a la capacitación que es necesario tener. Después de lo que fue el confliucto de Ucrania y Rusia llevó a pensar que hay que profesionalizar a más gente", analizó.

