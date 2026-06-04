En el marco de la Expo Ejército 2026, la fuerza exhibió una nueva configuración del vehículo no tripulado PM EA 1, desarrollado junto a la empresa nacional EXO. La unidad sumó la capacidad de operar cuadricópteros en el terreno, consolidando los planes de incorporación de tecnología autónoma.
El Ejército Argentino presentó una plataforma terrestre para transportar y desplegar drones de ataque
Con el desarrollo de una plataforma terrestre capaz de transportar y desplegar drones de ataque, el Ejército Argentino reafirma su apuesta por la tecnología y la modernización
Logística y combate: la evolución del PM EA 1
El Ejército Argentino dio un nuevo paso en la integración de tecnologías no tripuladas al exhibir una actualización clave en su equipamiento. Durante las actividades por el 216° aniversario de la creación de la fuerza, se dio a conocer una configuración inédita del vehículo terrestre no tripulado (UGV) PM EA 1.
Esta plataforma fue desarrollada en conjunto por la empresa local EXO S.A. – Soluciones Tecnológicas y la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército (DGID). Aunque originalmente el sistema fue concebido como una herramienta autónoma de carga y apoyo logístico para transportar equipamiento en distintos entornos, la nueva unidad exhibida frente al Edificio Libertador evidenció un giro operativo al incorporar drones FPV (First Person View) tipo cuadricóptero y los sistemas asociados para su despliegue inmediato en el terreno.
Hasta el momento no se difundieron detalles técnicos adicionales sobre la variante de ataque, pero la muestra de la Expo Ejército 2026 dejó en claro el avance del proyecto hacia funciones tácticas.
En sintonía con este desarrollo, también se expuso el sistema SimDron, una solución de entrenamiento destinada específicamente a la capacitación y preparación de los futuros operadores de estas plataformas aéreas.
Adiestramiento en el terreno y anuncios de equipamiento
La presentación de este prototipo coincide con una intensa actividad operativa de la fuerza, que pocos días antes había empleado diversos sistemas no tripulados durante el Ejercicio Kekén realizado en la Patagonia.
Durante la ceremonia central del aniversario, el jefe del Ejército Argentino, teniente general Oscar Santiago Zarich, ratificó el rumbo de la modernización tecnológica y repasó los principales programas que la fuerza tiene en marcha.
Además de los vehículos terrestres no tripulados de producción nacional y los nuevos sistemas antidrones, el jefe militar destacó proyectos de gran escala:
- La incorporación de los vehículos blindados Stryker 8x8.
- El avance en la modernización de los tanques TAM 2CA2.
- La selección de los helicópteros UH-60 Black Hawk, los cuales fueron confirmados oficialmente para reemplazar de forma progresiva a los históricos Bell UH-1H que opera actualmente la fuerza.