El Ejército Argentino presentó una plataforma terrestre para transportar y desplegar drones de ataque

El Ejército Argentino mostró un innovador vehículo no tripulado para operar con drones

Hasta el momento no se difundieron detalles técnicos adicionales sobre la variante de ataque, pero la muestra de la Expo Ejército 2026 dejó en claro el avance del proyecto hacia funciones tácticas.

En sintonía con este desarrollo, también se expuso el sistema SimDron, una solución de entrenamiento destinada específicamente a la capacitación y preparación de los futuros operadores de estas plataformas aéreas.

Adiestramiento en el terreno y anuncios de equipamiento

La presentación de este prototipo coincide con una intensa actividad operativa de la fuerza, que pocos días antes había empleado diversos sistemas no tripulados durante el Ejercicio Kekén realizado en la Patagonia.

Durante la ceremonia central del aniversario, el jefe del Ejército Argentino, teniente general Oscar Santiago Zarich, ratificó el rumbo de la modernización tecnológica y repasó los principales programas que la fuerza tiene en marcha.

teniente general Oscar Santiago Zarich Teniente general Oscar Santiago Zarich

Además de los vehículos terrestres no tripulados de producción nacional y los nuevos sistemas antidrones, el jefe militar destacó proyectos de gran escala: