Pidió justicia la sobrina de la mujer que cayó al hueco de un ascensor en el Hospital Central

La médica aseguró que el mantenimiento de estos elevadores se hace en forma permanente, y que está a cargo de una empresa tercerizada. En el contacto con los periodistas, no se explayó sobre el mecanismo de seguridad del montacargas, aunque la funcionaria sí reconoció: "Todos sabemos que no deberían abrirse las puertas de los ascensores si el ascensor no está en el lugar".

Fuente. Facebook

Según el relato de la funcionaria, "Susana tenía un tumor cerebral, en enero fue intervenida quirúrgicamente y tuvo que ser internada nuevamente, el 5 de septiembre. El 13, el día del trágico accidente, fue trasladada al primer piso donde se hizo una campimetría (estudio visual) y se le avisa que debe esperar su traslado a la habitación. Desconocemos porqué decidió hacerlo en compañía de un familiar, al llegar al cuerpo central, personal de seguridad les advirtió que no era un ascensor de uso público y cuando se da vuelta es que cae la señora, desconocemos los motivos".

La mujer oriunda de La Paz falleció producto del traumatismo encefalocraneano que sufrió al caer del ascensor del Hospital Central.

El dolor de la familia

Caren, una de las hijas del corazón de la víctima (su sobrina ), manifestó su dolor en un sentido posteo en Facebook y reclamó justicia para el esclarecimiento de lo que le ocurrió a su mamá. Al cierre de sus palabras, advirtió que "se podría haber evitado de mil maneras".

El posteo completo

Nunca pensé que llegaría este momento, no estoy preparada para dejarte ir, no puedo imaginarme una vida sin vos. Te juro que no tengo palabras para describir el dolor tan grande que siento en este momento, no caigo, no entiendo por qué vos y por qué de esa manera. Aún no entiendo como habiendo tanta gente mala en el mundo Dios decidió llevarte a vos, una persona increíble, que no le hacía mal a nadie, siempre estabas para todos, lista para darles un beso y un abrazo, siempre simpática y alegre. Mi vieja, me dejas con el corazón vacío, roto en mil pedazos, quisiera poder abrazarte de nuevo y poder decirte lo mucho que te amo y lo agradecida que estoy con vos, por todo el amor que me diste día a día.Me viste dar mis primeros pasos, viste salir mi primer diente, escuchaste y te emocionaste al escuchar mi primer palabra, corriste al lado mío cuando quise aprender a andar en bicicleta, me levantaste y me curaste todas las veces que me caía por andar de machona como decías vos, no dormías y te desvelabas conmigo cuando me enfermaba, me acompañaste a mi primer acto, a mi primer partido de básquet, hockey y ni hablar de los de fútbol y aunque no te gustaba que jugará a la pelota, siempre estabas ahí para apoyarme, se me ocurría bailar, arabe, folclore y allá ibas conmigo, me viste reír, llorar y enojada, estuviste conmigo en todomomento y nunca me dejaste sola. Gracias por absolutamente todo amor de mi vida, te voy a extrañar y voy a extrañar verte todas las mañanas, gracias por cada palabra y cada consejo que me diste, prometo ser mejor de ahora en a delante, quiero que te sientas orgullosa de mi, donde quieras que estés, solo te pido que me des fuerzas para poder seguir sin vos. QEPD mi vieja querida, mi mamá de corazón, tutita. Te amo hasta el infinito y mucho más allá. Y ojalá que esto que te pasó no quede en la nada, solo pido que se haga justicia porque se podría haber evitado de mil maneras.

