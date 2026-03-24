Cómo sacar las manchas de roces en las paredes rociando vinagre blanco

manchas en la paredes Si bien el vinagre es seguro, puede ser un poco abrasivo si se usa puro y durante un tiempo prolongado.

Para limpiar las paredes de la casa con vinagre, antes hay que considerar de qué material están hechas, qué pintura tienen y qué tipo de mancha es la que deseamos eliminar.

Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar las manchas y rozaduras

Cuando las paredes se llenan de rozaduras y marcas oscuras que arruinan la estética o fachada general, no hay que perder la calma ni pensar en pinturas o trucos extraños. Siempre que las manchas sean pequeñas y accesibles, puedes utilizar un chorrito de vinagre blanco.

limpiar paredes El vinagre remueve las manchas sin dañar la pintura.

Para limpiar las paredes con rozaduras, lo primero y principal es preparar en un vaso una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales.

Busca un pequeño algodón o paño de microfibra y embébelo en la mezcla de vinagre. Pasa el algodón por los roces de la pared, haciendo pequeños golpes y apenas refregando. Luego, solo tienes que esperar a que se seque y volver a repetir el proceso hasta que las manchas negras desaparezcan.

Sin vinagre: otras formas de limpiar las manchas en la pared

Si no te convence el truco del vinagre y quieres recurrir a otros procedimientos, puedes optar por alguna de las variables que te comparto a continuación.

limpiar pared Realiza una limpieza frecuente de la casa y las paredes.