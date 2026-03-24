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Truco casero

Cómo sacar las manchas de roces en las paredes rociando vinagre blanco

Con vinagre y algunos materiales se puede realizar un truco casero para limpiar las manchas y rozaduras negras en la pared

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Dile adiós a las rozaduras en las paredes de la casa. 

Dile adiós a las rozaduras en las paredes de la casa. 

En la lista de productos naturales de limpieza e ingredientes útiles para la casa, el vinagre tiene el primer puesto. Hace cientos de años y por accidente, las antiguas civilizaciones descubrieron este líquido ácido cuando fermentaban un vino, dando con un resultado completamente diferente, agrio, ácido y corrosivo.

Desde entonces, el vinagre se transformó en un aliado en la cocina, la casa y la medicina natural de la época. Hoy usamos cada variedad de vinagre para cosas diversas, desde preparar escabeche hasta limpiar el sarro acumulado en las canillas.

En esta ocasión, te voy a explicar cómo puedes usar vinagre blanco de limpieza para eliminar las manchas de las paredes, principalmente los roces que se generan por los muebles, las mascotas o las puertas. Toma nota y presta atención.

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Si bien el vinagre es seguro, puede ser un poco abrasivo si se usa puro y durante un tiempo prolongado.&nbsp;

Si bien el vinagre es seguro, puede ser un poco abrasivo si se usa puro y durante un tiempo prolongado.

Para limpiar las paredes de la casa con vinagre, antes hay que considerar de qué material están hechas, qué pintura tienen y qué tipo de mancha es la que deseamos eliminar.

Paso a paso: cómo usar vinagre para limpiar las manchas y rozaduras

Cuando las paredes se llenan de rozaduras y marcas oscuras que arruinan la estética o fachada general, no hay que perder la calma ni pensar en pinturas o trucos extraños. Siempre que las manchas sean pequeñas y accesibles, puedes utilizar un chorrito de vinagre blanco.

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El vinagre remueve las manchas sin da&ntilde;ar la pintura.&nbsp;

El vinagre remueve las manchas sin dañar la pintura.

Para limpiar las paredes con rozaduras, lo primero y principal es preparar en un vaso una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales.

Busca un pequeño algodón o paño de microfibra y embébelo en la mezcla de vinagre. Pasa el algodón por los roces de la pared, haciendo pequeños golpes y apenas refregando. Luego, solo tienes que esperar a que se seque y volver a repetir el proceso hasta que las manchas negras desaparezcan.

Sin vinagre: otras formas de limpiar las manchas en la pared

Si no te convence el truco del vinagre y quieres recurrir a otros procedimientos, puedes optar por alguna de las variables que te comparto a continuación.

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Realiza una limpieza frecuente de la casa y las paredes.&nbsp;

Realiza una limpieza frecuente de la casa y las paredes.

  • Con un corcho de vino limpio y seco se pueden borrar las manchas de la pared.
  • Usando una goma escolar blanca, puedes limpiar algunos tipos de roces o manchas.
  • Con un poco de jabón neutro y agua se pueden limpiar las manchas más grandes, realizando movimientos circulares.

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