Perros: ¿cómo recuerdan el camino a su hogar tras perderse?

Como hacen los perros para volver solos a su casa.jpg Los perros tienen increíbles características que les permiten realizar verdaderas proezas.

Perros: ¿cómo recuerdan el camino a casa tras perderse?

Según publica un estudio de la revista científica eLife, los perros podrían utilizar el campo magnético terrestre como una brújula para orientarse en largos trayectos. Hynek Burda, coautor del estudio, afirmó que, si bien no hay evidencia concluyente, esta hipótesis es una de las más fehacientes. Los hallazgos sugieren que los perros no solo dependen de su extraordinario sentido del olfato, que es hasta 100 mil veces más potente que el humano, sino que podrían integrar esta información sensorial con mapas mentales construidos durante sus experiencias previas.

Zazie Todd, autora del libro Bark! The Science of Helping Your Anxious, Fearful, or Reactive Dog, asegura que los perros construyen mapas mentales de su entorno dominados por olores específicos. Esta capacidad, junto con su habilidad para reconocer puntos de referencia visuales y auditivos, les permite orientarse incluso en territorios desconocidos.

Un estudio que data de 2020 con 27 perros de caza, equipados con rastreadores GPS y cámaras, demostró que el 60% de ellos utilizó su sentido del olfato para regresar con sus dueños. Además, un 30% optó por una estrategia conocida como “carrera de brújula”, lo que sugiere que podrían haber detectado señales magnéticas para guiarse.

Bridget Schoville, directora de ciencia del comportamiento en la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), remarca que los perros también pueden reconocer puntos de referencia familiares, como edificios o árboles, y utilizarlos para ajustar su orientación respecto a su hogar.

Como hacen los perros para volver solos a su casa 1.jpg Un perro es capaz de caminar muchos kilómetros para regresar con sus humanos, a su hogar.

Por qué los perros tienden a seguir a sus dueños

Además de sus habilidades sensoriales, los perros tienen un fuerte vínculo emocional con sus dueños, similar al que un niño tiene con sus padres, según Monique Udell, directora del Laboratorio de Interacción Humano-Animal en la Universidad Estatal de Oregón. Esta conexión emocional motiva a los perros a intentar reunirse con su familia cuando se pierden.

No obstante, Udell señala que muchas mascotas no tienen la oportunidad de practicar estas habilidades, ya que sus vidas en entornos urbanos limita su exposición a experiencias de orientación natural. Aunque las historias de perros que logran regresar a sus casas son muy llamativas, es fundamental que los dueños tomen precauciones para evitar que sus mascotas se pierdan. El uso de collares con identificación, microchips y supervisión adecuada son buenas medidas para garantizar su seguridad.