"Cuando estás 150 días preso sin recibir visitas, cuando te meten en el aislado -a mi ya me pusieron ahí cinco veces-, cuando en algunas cárceles te meten en un sótano -pasé por cinco penales- y sí en un momento pensé en suicidarme. Somos seres humanos. Por suerte mi mentalidad y mi formación me ayudaron a evitar eso, pero hay otras personas a las que no les alcanza, no soportan la presión y se matan", indicó Leonardo Cositorto en declaraciones al programa "ATP" que se emite por radio online Tu.