Pelea entre mascotas: una mujer fue detenida por apuñalar al perro de una vecina

Una vez cosumada la agresión, los vecinos llamaron al teléfono de emergencias 911 y en pocos minutos una patrulla de la Policía marplatense llegó al lugar y se interiorizó de lo sucedido, para luego detener a la mujer, que fue trasladada a la Comisaría 6ª, donde le comunicaron la acusación.

En medio del clima de tensión por el mal momento, ambos perros recibieron atención médica y el veterinario indicó que se encontraban fuera de peligro. y se encuentran fuera de peligro. Este martes, la mujer fue llevada a los Tribunales y sostuvo que actuó para defender a su mascota.

MdP perro mujer Una mujer atacó a un perro con un cuchillo luego de que mordiera a su caniche y fue detenida por amenazas y daños Foto gentileza la100.com

El fiscal de Flagancia Eduardo Layús la imputó por los delitos de amenazas y daños, y la agresora fue conducida a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, donde permanecerá hasta la audiencia de excarcelación.