Pelea entre mascotas: una mujer fue detenida por apuñalar al perro de una vecina

Una mujer atacó a un perro con un cuchillo luego de que mordiera a su caniche y fue detenida por amenazar a los dueños de la mascota y por daños

Foto gentileza 0223.com.ar

Una pelea entre mascotas terminó con una mujer detenida por herir con un cuchillo al perro de una vecina, furiosa porque había mordido a su caniche. La mujer fue detenida por amenazar a la dueña del perro apuñalada y la agresora quedó alojada en una comisaría.

El lamentable episodio ocurrió el pasado lunes por la tarde, en la calle Paraguay al 200, casi esquina French, del barrio Libertad de la ciudad de Mar del Plata, en momentos en que un perro se escapó de una casa y mordió a un caniche lamado León, lo que ocasionó el enojo de la dueña.

MdP perro barrio
El perro se había escapado de una casa situada en calle Paraguay de Mar del Plata y atacó a un caniche. Fue apuñalado por la dueña

La dueña del caniche, de 42 años, visiblemente fuera de sí por la situación, rescató a su mascota y fue hasta la casa del otro perro, amenazó a los dueños y atacó al animal con un cuchillo ocasionandole una grave herida en el lomo.

Una vez cosumada la agresión, los vecinos llamaron al teléfono de emergencias 911 y en pocos minutos una patrulla de la Policía marplatense llegó al lugar y se interiorizó de lo sucedido, para luego detener a la mujer, que fue trasladada a la Comisaría 6ª, donde le comunicaron la acusación.

En medio del clima de tensión por el mal momento, ambos perros recibieron atención médica y el veterinario indicó que se encontraban fuera de peligro. y se encuentran fuera de peligro. Este martes, la mujer fue llevada a los Tribunales y sostuvo que actuó para defender a su mascota.

MdP perro mujer
Una mujer atacó a un perro con un cuchillo luego de que mordiera a su caniche y fue detenida por amenazas y daños

El fiscal de Flagancia Eduardo Layús la imputó por los delitos de amenazas y daños, y la agresora fue conducida a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, donde permanecerá hasta la audiencia de excarcelación.

