Pelea entre mascotas: una mujer fue detenida por apuñalar al perro de una vecina

El lamentable episodio ocurrió el pasado lunes por la tarde, en la calle Paraguay al 200, casi esquina French, del barrio Libertad de la ciudad de Mar del Plata, en momentos en que un perro se escapó de una casa y mordió a un caniche lamado León, lo que ocasionó el enojo de la dueña.
La dueña del caniche, de 42 años, visiblemente fuera de sí por la situación, rescató a su mascota y fue hasta la casa del otro perro, amenazó a los dueños y atacó al animal con un cuchillo ocasionandole una grave herida en el lomo.
Una vez cosumada la agresión, los vecinos llamaron al teléfono de emergencias 911 y en pocos minutos una patrulla de la Policía marplatense llegó al lugar y se interiorizó de lo sucedido, para luego detener a la mujer, que fue trasladada a la Comisaría 6ª, donde le comunicaron la acusación.
En medio del clima de tensión por el mal momento, ambos perros recibieron atención médica y el veterinario indicó que se encontraban fuera de peligro. y se encuentran fuera de peligro. Este martes, la mujer fue llevada a los Tribunales y sostuvo que actuó para defender a su mascota.
El fiscal de Flagancia Eduardo Layús la imputó por los delitos de amenazas y daños, y la agresora fue conducida a la Unidad Penal Nº 50 de Batán, donde permanecerá hasta la audiencia de excarcelación.