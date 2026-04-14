Paso a paso: un truco de costura en casa para confeccionar un buzo de peluche abrigado

materiales de costura La costura en casa tiene muchos beneficios para la salud.

Para coser un buzo corderito, puedes usar alguna tela de peluche, del color que desees y con los dibujos que más te gusten. De hecho, vienen telas de peluche que brillan en la oscuridad y se usan mucho para confeccionar pijamas o batas de cama. Es una tela calentita y ligera que no genera peso en el cuerpo y nos calienta bastante.

Cómo puedo coser un buzo de peluche: con un truco de costura en casa

Para realizar este truco o DIY, yo escogería una tela de corderito lisa y oscura para que no se ensucie tanto con el roce cotidiano. Consigue hilos del mismo color, aguja de 18 y una máquina de coser que funcione bien en las costuras rectas. Te dejo el video de este DIY.

Tal y como lo indica el truco de Mar Prendás, lo primero que tienes que hacer para este DIY es cortar los moldes de papel para marcar bien las telas. Puedes usar de molde un buzo que ya tengas y te guste cómo te queda. Coloca los moldes sobre la tela y corta todas las piezas para el truco. Une las piezas, comenzando por el bolsillo y enfrentando los derechos de tela con una costura recta tal como se ve en el DIY. Para finalizar este truco, realiza un dobladillo por las costuras vistas para que queden más prolijas.

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Ten en cuenta que la tela de corderito o peluche se estira bastante y se mueve mucho en la máquina de coser. Utiliza un pisatelas adecuado para evitar costuras chingadas o mal hechas.

Con un truco: qué otras cosas puedo coser en casa con tela de peluche

Esta tela se puede usar para muchos trucos o DIY de costura en casa. Normalmente se usa para hacer pijamas abrigados o batas para salir de la ducha.

tela Es una tela resistente, caliente y bonita que se puede usar para muchas cosas.

También se puede usar la tela de peluche para hacer almohadones decorativos o mantas abrigadas para ambientar los sillones o la cama.

Además, existen DIY o trucos para confeccionar juguetes y peluches para los más pequeños. Solo hay que cortar los moldes con las formas y realizar los detalles de la cara con algunos hilos y botones.