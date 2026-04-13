Wifi: El "enemigo invisible" que absorbe el internet y nunca debes tener cerca del router

En la era del teletrabajo y el streaming en 4K, tener un router estable es una necesidad básica. Sin embargo, muchos usuarios cometen un error crítico al instalar su equipo: rodearlo de objetos que bloquean o, peor aún, absorben las ondas de wifi.
Entre todos los obstáculos posibles, hay uno que la ciencia cataloga como el "enemigo invisible" más voraz: el agua, que inconscientemente todos ponen cerca del internet.
Por qué el agua es un enemigo del wifi
El funcionamiento del wifi se basa en ondas de radio que viajan por el aire. Estas ondas, especialmente las de la banda de 2.4 GHz, operan en una frecuencia muy similar a la de los hornos microondas.
Esto significa que cuando la señal se encuentra con una masa de agua, las moléculas absorben la energía. El resultado es desastroso para tu conexión: la señal no rebota ni atraviesa el objeto, simplemente desaparece.
Si tienes problemas de cobertura, revisa si tu router está cerca de estos elementos:
- Peceras y acuarios: son, literalmente, un muro infranqueable. Una pecera de tamaño medio entre el router y tu habitación puede reducir la potencia de la señal hasta en un 80%.
- Jarrones y macetas grandes: el agua estancada o la humedad de la tierra de las plantas frondosas actúan como filtros que debilitan el alcance.
- Sistemas de calefacción: los radiadores antiguos que funcionan con agua caliente son grandes bloques de metal y líquido, una combinación letal para el internet inalámbrico.
Consejos para optimizar tu señal de Wifi
Para maximizar el rendimiento de tu conexión sin gastar un euro, sigue estas tres reglas de oro:
- Busca la altura: coloca el router a una altura de entre 1 y 1.5 metros. Las ondas tienden a expandirse hacia abajo y hacia los lados.
- Regla de la visibilidad: si puedes ver el router desde donde estás sentado, la señal será óptima. Evita esconderlo dentro de armarios o detrás del televisor.
- Aléjate de la cocina: electrodomésticos como el microondas generan interferencias electromagnéticas que interrumpen el flujo de datos.