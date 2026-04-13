Wifi: El "enemigo invisible" que absorbe el internet y nunca debes tener cerca del router

Entre todos los obstáculos posibles, hay uno que la ciencia cataloga como el "enemigo invisible" más voraz: el agua, que inconscientemente todos ponen cerca del internet.

router wifi El router del wifi puede tener enemigos invisibles en casa.

Por qué el agua es un enemigo del wifi

El funcionamiento del wifi se basa en ondas de radio que viajan por el aire. Estas ondas, especialmente las de la banda de 2.4 GHz, operan en una frecuencia muy similar a la de los hornos microondas.