Paso a paso: cómo coser una muñeca de apego en casa y con un DIY

muñeca de trapo Los muñecos de apego pueden ser de tela, plástico o tejidos.

Costura en casa: cómo confeccionar un muñeco de apego con un truco

Está comprobado que la costura en casa posee grandes beneficios o propiedades para la salud física y mental. Cuando concentramos nuestra atención en las puntadas, recortes y telas, disminuimos los niveles de ansiedad y mejoramos la concentración. Es una tarea buena para el autoestima, la motricidad y la creatividad

Para realizar este DIY, lo mejor es elegir una tela suave de algodón que no genere irritación en la piel de los más pequeños y de paso resista bien los lavados y tirones. A continuación te dejo el tutorial para que sigas el paso a paso de este truco.

Embed - Coser un Conejito - muñeco de apego - patrón gratuito

Para comenzar con el truco, marca en una hoja de papel los moldes para recortar las telas bien prolijas. Recorta la tela con los moldes de papel. Realiza el bordado con la cara del conejo sobre la pieza de tela. Une todas piezas enfrentando los derechos de tela, tal como se ve en el truco. Rellena el conejo de tela para finalizar el DIY.

Un truco de costura en casa y algo más: por qué es importante la muñeca de apego

Ya conoces el DIY para coser tus propios muñecos de apego, pero, ¿por qué son tan importantes en la infancia? El muñeco de apego desde la infancia temprana posee enormes beneficios para los bebés.

muñeca de apego Un muñeco suave desde el nacimiento puede ser muy beneficioso para los más pequeños.

Es un objeto transicional para los bebés, implementado por el pediatra Donald Winnicott. Este tipo de muñecos ayudan al niño a transitar la separación de la figura de apego principal, materna o paterna.

La suavidad del muñeco proporciona consuelo, seguridad y calma. Cumple una función clave para el desarrollo emocional y la autonomía del niño.