Luego de que varios usuarios del transporte público consultaran y reclamaran por la promoción para viajar gratis con la aplicación de BNA+, la entidad bancaria confirmó que este beneficio se extiende hasta finales de octubre (inclusive el 31).
Pasajes gratis con BNA+: cómo viajar sin pagar un peso hasta finales de octubre
BNA+ extendió el beneficio de viajar gratis en el transporte público hasta finales de octubre. A continuación los detalles
¿En qué consiste la promoción de BNA+ para el transporte público?
Esta promoción de BNA+ bonifica el valor del pasaje de colectivo al 100% sin la necesidad de usar MODO. La prorroga del beneficio se pudo ver en la públicación original de la promoción y en los Términos y Condiciones de la entidad en la cual señala:
“Promoción válida desde el 01/10/2025 al 31/10/2025 en la república argentina para pagos con saldo en cuenta mediante el qr desde la app bna+ realizados únicamente en los validadores sube en colectivos y molinetes en subte. Tope de reintegro $15.000 por cliente compartido entre ambos transportes. El reintegro se verá reflejado dentro de los 30 días posteriores a la fecha del viaje en la cuenta monetaria asociada a la aplicacion bna+. Banco de la nación argentina“.
Es importante aclarar que el tope de este beneficio es de $15.000 (con un límite de hasta 6 viajes diarios), pero hay otra promo igual pero que la ofrece MODO que se paga con el mismo lector QR y también ofrece otros $15.000 de reintegro.
De esta forma, si un usuario del transporte público reúne ambas promociones, se puede acceder a un reintegro de $30.000 en viajes con la aplicación del BNA+.
Promoción BNA+: ¿Cómo funciona para viajar en colectivo?
El monto de este beneficio se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.
Existen dos formas de acceder:
- Con tarjeta contactless (crédito o débito) Mastercard o Visa del Banco Nación: se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados.
- Pagando con QR desde la app BNA+: Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada. Este hay que chequear si funciona.
En caso de querer pagar o abonar el pasaje con el QR de BNA+, deberas:
- Abrir la app BNA+ y buscar la opción "Viajar con QR".
- Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago.
- Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior
¿Qué líneas de colectivo de Mendoza están habilitadas para usar el beneficio de BNA+?
En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.
Mendoza | Capital
Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874
Mendoza | San Rafael
Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A