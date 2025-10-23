Pasajes gratis con BNA+: cómo viajar sin pagar un peso hasta finales de octubre

BNA+ transporte BNA+ le ofrece múltiples beneficios a sus usuarios.

Es importante aclarar que el tope de este beneficio es de $15.000 (con un límite de hasta 6 viajes diarios), pero hay otra promo igual pero que la ofrece MODO que se paga con el mismo lector QR y también ofrece otros $15.000 de reintegro.

De esta forma, si un usuario del transporte público reúne ambas promociones, se puede acceder a un reintegro de $30.000 en viajes con la aplicación del BNA+.

Promoción BNA+: ¿Cómo funciona para viajar en colectivo?

El monto de este beneficio se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Existen dos formas de acceder:

Con tarjeta contactless (crédito o débito) Mastercard o Visa del Banco Nación: se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados.

Pagando con QR desde la app BNA+: Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada. Este hay que chequear si funciona.

En caso de querer pagar o abonar el pasaje con el QR de BNA+, deberas:

Abrir la app BNA+ y buscar la opción "Viajar con QR".

Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago.

Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior

¿Qué líneas de colectivo de Mendoza están habilitadas para usar el beneficio de BNA+?

En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A