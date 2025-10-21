MODO BNA+: regresa el 30% de descuento en Granja Benedetti

Para pagar se debe usar el código QR. Banco Nación informó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace habitualmente, la acreditación del reintegro se hará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra. Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

Cuánto hay que comprar para lograr el 30% de descuento

Los clientes de Granja Benedetti que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Por lo general, la devolución se hace efectiva dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Es más, suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del comercio.

Granja Benedetti tiene 27 sucursales en Mendoza.

Diario UNO no tiene relación comercial con las empresas nombradas en esta nota.