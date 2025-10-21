MODO BNA+: regresa el 30% de descuento en Granja Benedetti

Banco Nación y la biletera virtual MODO regresa este miércoles 22 de octubre con una promoción en las sucursales de Granja Benedetti con la que se podrán ahorrar $12.000 por semana. Quienes paguen con MODO BNA+ en los comercios adheridos (ver más abajo) accederán a un reintegro del 30%.
La promoción en este comercio de barrio es válida hasta el 31 de noviembre, por lo cual, con la cantidad de miércoles que quedan hasta esta fecha, se pueden ahorrar $72.000. Incluye únicamente tarjetas de crédito VISA.
Este beneficio de Banco Nación incluye además compras presenciales y online en los supermercados adheridos. El beneficio es válido todos los miércoles de octubre y noviembre con pagos realizados exclusivamente a través del sistema de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pero no aplica para pagos con saldo en cuenta.
Para pagar se debe usar el código QR. Banco Nación informó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace habitualmente, la acreditación del reintegro se hará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra. Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
Cuánto hay que comprar para lograr el 30% de descuento
Los clientes de Granja Benedetti que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Por lo general, la devolución se hace efectiva dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Es más, suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del comercio.
Granja Benedetti tiene 27 sucursales en Mendoza.
Diario UNO no tiene relación comercial con las empresas nombradas en esta nota.