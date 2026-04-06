Parque automotor de San Carlos: los fondos ya están depositados

«En febrero salimos a gestionar, golpeando puertas. Nos reunimos con el Gobernador y con el Ministro del Interior de la Nación Diego Santilli, y hoy ese esfuerzo dio sus frutos», destacó el jefe comunal.

Gestión y transparencia

Los aproximadamente 1.500 millones de pesos depositados serán destinados íntegramente a la compra de equipamiento, una inversión que no se realizaba en San Carlos desde hace más de 30 años. Según detalló Morillas, el municipio ya se encuentra trabajando en el llamado a licitación para la incorporación de 20 unidades cero kilómetro.