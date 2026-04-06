En el marco del Domingo de Pascuas, el intendente Alejandro Morillas anunció una noticia trascendental para el departamento: la disponibilidad efectiva de los fondos destinados a la renovación total del parque automotor de San Carlos.
Parque automotor de San Carlos: los fondos ya están depositados
El Intendente de San Carlos Alejandro Morillas anunció que los $1.500 millones ya están disponibles. La inversión permitirá adquirir unidades 0km después de tres décadas
«En febrero salimos a gestionar, golpeando puertas. Nos reunimos con el Gobernador y con el Ministro del Interior de la Nación Diego Santilli, y hoy ese esfuerzo dio sus frutos», destacó el jefe comunal.
Gestión y transparencia
Los aproximadamente 1.500 millones de pesos depositados serán destinados íntegramente a la compra de equipamiento, una inversión que no se realizaba en San Carlos desde hace más de 30 años. Según detalló Morillas, el municipio ya se encuentra trabajando en el llamado a licitación para la incorporación de 20 unidades cero kilómetro.
Para garantizar la transparencia y el control ciudadano en este proceso, tal como el mandatario anunció recientemente en la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, ya se está trabajando en el llamado a licitación, para lo cual se convocó a las uniones vecinales, el Rotary Club, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales.
Un mensaje de esperanza
Coincidiendo con la festividad religiosa, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad: "Empecemos a cambiar el ‘no’ por el ‘sí’. Que estas Pascuas nos encuentren unidos y con esperanza. Estamos ante un hecho histórico para nuestro departamento".