El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, dio un discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante en el que apuntó fuertemente a la gestión del exintendente Rolando Scanio por lo que consideró "El desguace" del parque automotor del municipio.
El intendente de San Carlos presentó una denuncia por el desguace del parque automotor de la comuna
Alejandro Morillas aseguró en su discurso que, luego de una auditoría, se han detectado faltantes de vehículos completos y también de autopartes en San Carlos
A pesar de haber ingresado a la intendencia de la mano de La Unión Mendocina -en el espacio de Scanio y Jorge Difonso- Morillas tiene una muy buena relación con los funcionarios de Alfredo Cornejo -de hecho en el acto de apertura se encontraban el ministro de Gobierno, Natalio Mema, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi y el intendente de Godoy Cruz.
Según dijo el intendente, el parque automotor fue prácticamente desmantelado. La denuncia se presentó en la mañana de este jueves y se inició la investigación.
Qué dijo el intendente de San Carlos y a quién apuntó
En su discurso, además de mencionar los logros de su gestión y destacar la buena relación que tiene con el gobierno de Alfredo Cornejo, Morillas apuntó contra la gestión municipal de Rolando Scanio y puntualmente, aseveró que "recibí un municipio con un parque automotor detonado: sin vehículos operativos, sin recolectores y con unidades totalmente desmanteladas" y dijo que quienes dejaron el departamento así, todavía quieren decirles cómo gobernar" .
También destacó el trabajo de su equipo, con quienes, según aseguró, se dedicaron a mejorar la calidad de los servicios "con lo que tenemos y con lo que pudimos recuperar".
Morillas también le pidió disculpas a la gente de San Carlos por deficiencias en el alumbrado público, la limpieza y la recolección de residuos. Sin embargo aseguró que están en proceso de adquirir 20 unidades para los servicios básicos.
La respuesta del ex intendente Rolando Scanio
Por su parte, el ex intendente Rolando Scanio dio su versión sobre los dichos de Morillas. Lo primero que destacó es que todos los ejercicios de su gestión como jefe comunal de San Carlos fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas, el organismo que se encarga de auditar las cuentas públicas.
Además, señaló que Morillas fue parte del espacio político que ocupa él y Jorge Difonso desde el 2007, año en el que comenzaron a gobernar San Carlos.
"Me llama la antención que se sienta afuera de la gestión anterior, porque él formaba parte de nuestro gobierno", enfatizó.
De hecho, explicó que el actual intendente fue el jefe de área de Salud durante los años en en los que Scanio gestionó el departamento y entre otras situaciones, manejó los operativos que se realizaron en pandemia, por lo tanto conoce el municipio desde adentro.
"Morillas debería dedicarse a hablar con la gente y a mejorar su gestión, porque las cosas en San Carlos están muy mal", sostuvo Scanio.