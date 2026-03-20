El intendente de San Carlos presentó una denuncia por el desguace del parque automotor de la comuna

Morillas y cornejistas

Qué dijo el intendente de San Carlos y a quién apuntó

En su discurso, además de mencionar los logros de su gestión y destacar la buena relación que tiene con el gobierno de Alfredo Cornejo, Morillas apuntó contra la gestión municipal de Rolando Scanio y puntualmente, aseveró que "recibí un municipio con un parque automotor detonado: sin vehículos operativos, sin recolectores y con unidades totalmente desmanteladas" y dijo que quienes dejaron el departamento así, todavía quieren decirles cómo gobernar" .

También destacó el trabajo de su equipo, con quienes, según aseguró, se dedicaron a mejorar la calidad de los servicios "con lo que tenemos y con lo que pudimos recuperar".

Morillas también le pidió disculpas a la gente de San Carlos por deficiencias en el alumbrado público, la limpieza y la recolección de residuos. Sin embargo aseguró que están en proceso de adquirir 20 unidades para los servicios básicos.

La respuesta del ex intendente Rolando Scanio

Rolando Scanio-San Carlos.jpg Rolando Scanio fue intendente de San Carlos hasta fines del 2023 y según manifestó, el Tribunal de Cuentas aprobó todos los ejercicios contables de los años de su gestión. Imagen de archivo

Por su parte, el ex intendente Rolando Scanio dio su versión sobre los dichos de Morillas. Lo primero que destacó es que todos los ejercicios de su gestión como jefe comunal de San Carlos fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas, el organismo que se encarga de auditar las cuentas públicas.

Además, señaló que Morillas fue parte del espacio político que ocupa él y Jorge Difonso desde el 2007, año en el que comenzaron a gobernar San Carlos.

"Me llama la antención que se sienta afuera de la gestión anterior, porque él formaba parte de nuestro gobierno", enfatizó.

De hecho, explicó que el actual intendente fue el jefe de área de Salud durante los años en en los que Scanio gestionó el departamento y entre otras situaciones, manejó los operativos que se realizaron en pandemia, por lo tanto conoce el municipio desde adentro.

"Morillas debería dedicarse a hablar con la gente y a mejorar su gestión, porque las cosas en San Carlos están muy mal", sostuvo Scanio.