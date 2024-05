Paro nacional: qué opinó Ulpiano Suarez de la medida

Y agregó: "A su vez quisiera expresarme al respecto de los chicos de todo el país que perdieron un día de clases. En medios de Buenos Aires cuantificaban la medida en los millones de dólares que le costaba al país, pero creo que un día de clases que perdieron miles de chicos de Argentina es algo valiosísimo también, por lo que creo que es lo más lamentable de este paro".

Para terminar de definir su postura, el intendente afirmó: "También escuchaba a esa maestra que entrevistaron en Canal 7, que la preocupaba el ítem Aula y ve que es un paro que no tiene sentido a seis meses de un gobierno nacional que está buscando tener las herramientas para ordenar la macroeconomía. Este paro, convocado por las cúpulas de los sindicatos, para intentar poner un freno al tratamiento de la ley de Bases, cuando se está dando el debate en el congreso, con la posibilidad de que todos los senadores de los distintos bloques expresen su opinión, me hace querer preguntarle a Pablo Moyano si realmente se le pasó por la cabeza el impacto negativo de dejar a los chicos sin clases que tiene esta medida que no comparto para nada".