Parejas tóxicas: cómo saber si sos víctima de "gaslighting"

Cada vez que Bella aseguraba que se producían fenómenos incomprensibles, Paul se las ingeniaba para explicar "razonablemente" lo que consideraba desvaríos de su mujer.

Parejas tóxicas.jpg Parejas tóxicas: el "gaslighting" mina la confianza de uno de los integrantes hasta hacerlo dudar de su percepción.

Parejas tóxicas: Qué es el gaslighting

El gaslighting se trata deuno de los fenómenos más dañinos en los vínculos de pareja. Es una conducta manipuladora que apunta a socavar la confianza que el otro tiene sobre sus propios pensamientos, percepciones, recuerdos y sentimientos, para anularlo y, por supuesto, sacar algún tipo de ventaja espuria.

Las clases de gaslighting son muchas, pero suele hablarse de este fenómeno en la pareja con expresiones como "¡Estás loca!" o "¿quién te llena la cabeza con esas ideas?". Todo vale para poner minar la seguridad y confianza de la víctima de la pareja, adjudicándole alguna deficiencia, distorsión, susceptibilidad o delirio a sus manifestaciones y, principalmente a su percepción.

Son muchas las personas que han tenido alguna conducta símil "gaslighting", pero hay que decir que el concepto estrictamente aplica a las situaciones que se repiten metódicamente y están basadas en la mala fe. La víctima, el que es gaslighteado deberá apelar a su entereza y a no aislarse para poder salir del brete.

Quienes sufren de "gaslighting" por parte de sus parejas generalmente caen en el aislamiento y la pérdida de referencias familiares y sociales. No poder validar percepciones o pensamientos con otros que estén por fuera de la situación genera una gran indefensión, ya que la corroboración o no de las cosas queda monopolizado por aquel o aquella que no actúa con honestidad.

La salida de este laberinto tan complicado en el que se jaquea la confianza en uno mismo y la capacidad de razonar es por arriba. Si una persona se siente siempre poca cosa, descalificada, enjuiciada, burlada, diagnoticada o ignorada, en su relación de pareja, le conviene salir de la falsa idea de lealtad que hace que se acepte la trampa de un espejo distorsionado.

Sin dudas habrá mejores espejos en los cuales mirarse, relaciones que ayuden a cotejar perspectivas y a no quedar entrampados en la duda del gaslighting.