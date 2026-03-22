Para qué sirve cada ranura o altura dentro del horno de la cocina

Horno de la cocina El horno de la cocina tiene diversas ranuras o alturas, y cada una de ellas cuenta con un uso diferente.

¿Para qué sirve cada ranura o altura del horno?

De arriba hacia abajo, estos son los usos correctos que puedes darle a las ranuras o alturas del horno:

Gratinar

Dorar

Galletas, bizochuelos

Pie y Cheesecake

Pizza y Pan

Aquellos hornos que cuentan con una puerta inferior también pueden ser usados para gratinar o dorar la parte superior de una tarta, de una pizza o de lo que prefieras. Sin embargo, el tiempo de uso de esta parte debe ser de apenas algunos segundos, ya que al tener el fuego de arriba, es muy probable que la comida se queme rápidamente.

Embed - Berni Molina on Instagram: "No da lo mismo donde poner la lata y la rejilla ! Guarda esta papita y no te olvides que tambien es importante la temperatura !" View this post on Instagram

Por otro lado, siempre es importante (sin importar qué preparación hagamos dentro del horno) precalentarlo algunos minutos.

Además, muchos hornos cuentan con la función de ventilador, el cual distribuye el calor homogéneamente. Es ideal para cocinar en varios niveles simultáneamente, logrando cocciones rápidas y uniformes. En hornos modernos también está la opción de "humedad", la cual sirve para conservar texturas y nutrientes, ideal para cocinar alimentos saludables.

También existe la opción (en algunos hornos) para descongelar alimentos de forma óptima, y esto le aporta a la comida un calor constante, pero no excesivo, de modo que se ayude a la pieza a descongelarse sin cocerse ni tener pérdida de jugos