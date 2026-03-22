Para qué sirve cada ranura o altura dentro del horno de la cocina

¿Alguna vez te has preguntado por qué no se dora la comida que pusiste en el horno, o por qué se quemó tan rápido si estaba a baja temperatura?
Por lo general, todo esto sucede cuando no sabemos usar correctamente el horno de la cocina, ya sea porque le erramos a la temperatura elegida o porque hemos ubicado en un sitio equivocado la fuente con la comida.
A continuación te enseñaremos a usar correctamente el horno, pero sobre todo cada una de sus ranuras o alturas. Los detalles a continuación.
¿Para qué sirve cada ranura o altura del horno?
De arriba hacia abajo, estos son los usos correctos que puedes darle a las ranuras o alturas del horno:
- Gratinar
- Dorar
- Galletas, bizochuelos
- Pie y Cheesecake
- Pizza y Pan
Aquellos hornos que cuentan con una puerta inferior también pueden ser usados para gratinar o dorar la parte superior de una tarta, de una pizza o de lo que prefieras. Sin embargo, el tiempo de uso de esta parte debe ser de apenas algunos segundos, ya que al tener el fuego de arriba, es muy probable que la comida se queme rápidamente.
Por otro lado, siempre es importante (sin importar qué preparación hagamos dentro del horno) precalentarlo algunos minutos.
Además, muchos hornos cuentan con la función de ventilador, el cual distribuye el calor homogéneamente. Es ideal para cocinar en varios niveles simultáneamente, logrando cocciones rápidas y uniformes. En hornos modernos también está la opción de "humedad", la cual sirve para conservar texturas y nutrientes, ideal para cocinar alimentos saludables.
También existe la opción (en algunos hornos) para descongelar alimentos de forma óptima, y esto le aporta a la comida un calor constante, pero no excesivo, de modo que se ayude a la pieza a descongelarse sin cocerse ni tener pérdida de jugos