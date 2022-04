Para el ex director de la DGE Jaime Correas, "más tiempo para los chicos en la escuela es bueno"

El ex director de Diario UNO y miembro de la Academia Argentina de Letras, insistió que más tiempo está bien, pero además que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, indicó que lo central es lengua y matemáticas, "no es para cualquier cosa, sino que se enfoca eso y mejora la calidad del debate".

"Hacer eso en todas las escuelas de Argentina es muy difícil porque requiere de una cantidad de cosas, habrá lugares donde se puede hacer o no, lugares donde se necesita más o no, y tiene una logística muy grande. Es muy difícil de implementar, pero no es imposible, sino que requiere de una cantidad de cosas, entre ellas de un reordenamiento", sostuvo el ex titular de la DGE.

Agregó: "Hay muchos lugares como Mendoza, donde todas las horas que se pusieron de jornada extendida responden ese concepto, y que lo viene haciendo muy bien. Es parte de la continuidad que empezamos la gestión anterior y se sigue ahora, con la alfabetización, los censos de fluidez lectora, la utilización de un programa y medir ese programa. Está bien el hecho de tener más tiempo, y Mendoza hoy ya lo tiene porque se centró en eso".

Resultados 2021 de fluidez lectora

Jaime Correas indicó que los resultados del censo de lectura realizado en marzo del año pasado fueron muy contundentes. "Los que estaban en 4º, el 19% está en estado crítico, el 51% en la media esperada, y el 30% por encima de lo esperado. Los chicos de 7º, el 28% están en estado crítico, el 65% en la media esperada, y solo el 7% por encima de lo esperado".

"Esto nos indica que los que estaban en 4º pasaron por el programa del 2016, y los que están en 7º no. Entonces nos da una evidencia que vamos por un buen camino, quiere decir que avanzamos bien, y hay que seguirlo intensificando", sostuvo el ex funcionario de Mendoza.

Además, dijo que también hay números de reparación, es decir que, trabajaron sobre los chicos que estaban en estado crítico de lectura durante el año y pasaron por otro censo de fluidez lectora en noviembre del 2021. "Hubo un enorme mejoramiento. Entonces esto muestra que, trabajando conscientemente, sin repudiar cosas, y si nos podemos a trabajar entre todos, fundamentalmente lo que sucede dentro de las escuelas, con el equipo directivo, con los docentes, y con el acompañamiento de los padres, en la medida que lo puedan dar, y que tengan las posibilidades, es mucho lo que se puede hacer y eso con más tiempo mejor".

Para quiénes podría ser la hora extra de clases

En base al resultado del examen de fluidez lectora, Jaime Correas indicó: "Todos esos chicos que les fue bien quizás no necesitan ese tiempo. A lo mejor ese tiempo hay que centrarlo en los chicos que les va mal. A cuántos de esos chicos que les va mal los padres lo llevan a un CAE, o a un amigo para que le enseñe o la mamá que es docente le enseña en la casa. Por de eso se habla, de mayor tiempo de entrenamiento en las cosas que les va mal".

Por otro lado, dijo que hay que rever temas ligados a "la formación docente, a la organización de las escuelas, a mejorar la infraestructura para que los chicos estén confortables dentro de las escuelas.

Explicó que está comprobado que mejora enormemente el rendimiento en el chico que tiene un ambiente donde hacer sus tareas que el chico que no lo tiene, "entonces por qué privar a un chico de que vaya ese tiempo de más a la escuela que el Estado le puede proporcionar".