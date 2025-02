PAMI reveló qué ocurre con la AYUDA ECONÓMICA del Programa Alimentar para JUBILADOS

Los jubilados y pensionados alcanzados por la ayuda económica del Programa Alimentar no reciben la acreditación por PAMI desde diciembre del 2024, y es que desde hace más de un año que no han existido ningún tipo de novedad. Si bien no se trata de un bono muy oneroso, se trata de un refuerzo para un grupo en particular de adultos mayores que están a la espera de algún tipo de explicación al respecto.

PAMI-3.jpg

PAMI: qué es el Programa Alimentario

PAMI es comúnmente conocido por los jubilados y pensionados afiliados por los beneficios que les ofrece en lo que respecta a programas destinados exclusivamente a la atención médica o asistencia con insumos médicos (lentes, pañales o medicamentos), pero también cuenta con otros servicios de gran importancia para los beneficiarios, como ocurre con la entrega de ayudas económicas que asisten las mensualidades.