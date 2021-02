Países europeos dudan en vacunar a mayores de 65 años

Polonia tomó distancia este martes del resto de la Unión Europea (UE) y se negó a aplicar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años, una medida a la que Francia podría copiar, luego de anunciar que su máxima autoridad sanitaria brindará sus propias recomendaciones. La decisión se produjo luego de que expertos médicos alemanes y austriacos recomendaran la semana pasada que no debería usarse en personas de 65 años o más, citando la falta de datos, informó el diario británico The Guardian, aunque señalaron que no debe confundirse la ausencia de evidencia con evidencia negativa.