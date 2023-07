Otra vez Potrerillos: estudiantes se descompusieron por un fuerte olor a cloaca en una escuela

“Desde el viernes empezó a salir de nuevo el olor de forma fuerte, que es cuando prenden la caldera, porque indudablemente el olor sale cuando prenden la caldera. ¿Por qué? no sabemos. De hecho hablé con Bernardino Rodriguez que es Jefe de Infraestructura y le dijimos que mañana (por este miércoles) los niños no van a asistir a la escuela hasta que no esté en condiciones y me dijo que hagamos lo que nosotros quisiéramos porque ellos no tienen la solución”, comentó a Diario UNO María González, una de las mamás de los estudiantes de la institución.