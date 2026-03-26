Oportunidad única: subasta pone a la venta parte de la Torre Eiffel

Pocas secciones de la escalera original permanecieron en territorio francés tras la dispersión inicial. Los elementos del monumento viajaron a sitios prestigiosos de todo el globo. Actualmente, un tramo se encuentra en los jardines de la Fundación Yoishii en Japón, otro se ubica cerca de la Estatua de Libertad en Nueva York y existen piezas incluso en parques temáticos como Disneyland. El valor de estos fragmentos creció de forma sostenida en las últimas décadas. Aunque la estimación previa oscila entre los 40.000 y 50.000 euros, los antecedentes sugieren que la cifra final superará con creces esas previsiones.

Subastas pasadas

torre eiffel escalera La porción de escalera que será vendida en la subasta.

En subastas previas de la misma casa, tramos similares alcanzaron precios de venta cercanos a los 275.000 euros. El récord histórico para estos lotes ocurrió en 2016, cuando una sección se vendió por más de medio millón de euros. Estos números confirman la vigencia del símbolo parisino en el mercado del arte y las antigüedades técnicas. La Torre Eiffel nació originalmente para la Exposición Universal de 1889 como una estructura temporal que conmemoraba la Revolución Francesa.

Gustave Eiffel convenció a las autoridades de mantener la torre en pie gracias a su utilidad científica y militar. Lo que empezó como un pabellón de exhibición terminó por transformar la ingeniería moderna. La construcción demandó el trabajo de 200 hombres durante apenas dos años. Con sus 300 metros de altura iniciales y 1.710 escalones totales, el monumento sobrevivió a su plan de demolición original para convertirse en el icono definitivo de Francia.