Oportunidad única: subasta pone a la venta parte de la Torre Eiffel

La organización de una nueva subasta en París despierta el interés de coleccionistas de todo el mundo al ofrecer una pieza histórica de la Torre Eiffel. Se trata de un segmento original de la escalera helicoidal que unía los niveles superiores del monumento. Esta estructura metálica permitió que millones de visitantes alcanzaran la cima de la construcción antes de los cambios técnicos realizados a finales del siglo pasado. El evento de venta representa una ocasión excepcional para adquirir un fragmento del patrimonio arquitectónico de Francia.
El objeto que sale a remate formó parte de la gran remodelación ejecutada en 1983. En aquel momento, los responsables de la gestión retiraron los tramos superiores de la escalera para facilitar la instalación de un ascensor moderno. La remoción derivó en la creación de 24 secciones independientes. Una de ellas permanece en exhibición dentro del primer piso de la torre, mientras que otras tres integran las colecciones de distintos museos nacionales en Francia. El resto de las piezas terminaron en manos privadas tras una venta masiva realizada en diciembre de aquel año.
Detalles de una pieza histórica
El lote número uno de aquella subasta de 1983 reaparece ahora en el mercado bajo el martillo de Artcurial. La pieza mide 2,75 metros de altura y cuenta con 14 escalones que giran alrededor de un cilindro de chapa remachada. El conjunto descansa sobre una base con forma de cruz que garantiza su estabilidad. Desde su adquisición original, el fragmento perteneció a una misma colección particular y recibió tareas de restauración en los mismos talleres encargados del mantenimiento oficial de la Torre Eiffel. La pintura marrón actual respeta el tono exacto que lucía el metal al momento de su retiro.
Pocas secciones de la escalera original permanecieron en territorio francés tras la dispersión inicial. Los elementos del monumento viajaron a sitios prestigiosos de todo el globo. Actualmente, un tramo se encuentra en los jardines de la Fundación Yoishii en Japón, otro se ubica cerca de la Estatua de Libertad en Nueva York y existen piezas incluso en parques temáticos como Disneyland. El valor de estos fragmentos creció de forma sostenida en las últimas décadas. Aunque la estimación previa oscila entre los 40.000 y 50.000 euros, los antecedentes sugieren que la cifra final superará con creces esas previsiones.
Subastas pasadas
En subastas previas de la misma casa, tramos similares alcanzaron precios de venta cercanos a los 275.000 euros. El récord histórico para estos lotes ocurrió en 2016, cuando una sección se vendió por más de medio millón de euros. Estos números confirman la vigencia del símbolo parisino en el mercado del arte y las antigüedades técnicas. La Torre Eiffel nació originalmente para la Exposición Universal de 1889 como una estructura temporal que conmemoraba la Revolución Francesa.
Gustave Eiffel convenció a las autoridades de mantener la torre en pie gracias a su utilidad científica y militar. Lo que empezó como un pabellón de exhibición terminó por transformar la ingeniería moderna. La construcción demandó el trabajo de 200 hombres durante apenas dos años. Con sus 300 metros de altura iniciales y 1.710 escalones totales, el monumento sobrevivió a su plan de demolición original para convertirse en el icono definitivo de Francia.