En la aplicación Teléfono, ve a Ajustes, y luego a Identificador de llamadas y spam. Activa la función "Ver identificador de llamada y spam" para ver información sobre el número que llama y si es conocido como spam en tu celular.

Otra de las opciones recomendadas es la de activar la función "filtrar llamadas de spam" para que estas llamadas se silencien y vayan directamente al buzón de voz.

llamadas, celular Olvida las llamadas molestas en el celular: el botón que debes presionar para eliminar el SPAM

En el caso de que tu celular sea iPhone, debes abrir Ajustes, luego teléfono, y luego activar la opción de "silenciar desconocidos". Esta función permite que las llamadas de números que no tienes en tu lista de contactos se silencien y vayan al buzón de voz.

El Registro Nacional No Llame, otra de las opciones

El Registro Nacional No Llame es un registro argentino que permite a las personas evitar recibir llamadas telefónicas publicitarias no solicitadas, siendo esta otra de las opciones para no recibir molestias a través del celular.

Las personas pueden inscribir sus números fijos o móviles en el Registro Nacional No Llame a través de su página web o llamando a un número específico. Una vez registrado, las empresas que ofrecen bienes o servicios deben consultar este registro antes de contactar a los usuarios. La página es la que se muestra en el siguiente link.