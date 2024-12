Ola de calor: el especialista del Conicet Juan Rivera anticipó un verano con altas temperaturas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

Entre el 9 y el 13 de diciembre de 2024 más de 230 personas expertas de cerca de 70 países participaron en la reunión exploratoria del Grupo.

En diálogo con Conexión Agro, de Radio Nihuil, explicó cuál fue el trabajo realizado.

-¿Cómo se desarrolló la conferencia?

- La reunión se dividió en tres grupos de trabajo y yo, como estuve en el informe anterior, participé en el informe de las bases físicas del cambio climático. Entonces la idea es proponer un índice de capítulos y contenidos de los capítulos a ser investigados en un informe que va a terminar en el año 2029. Una vez concluido el esquema, se propone, se eleva a los gobiernos y en febrero, en un plenario, los gobiernos interactúan con los científicos para determinar el resultado final.

-¿Existen problemáticas comunes en los países andinos?

- Sin duda. La limitante que tenemos en relación al agua es prioritaria, porque estamos enfrentando en muchos países reducción en las precipitaciones. El calentamiento regional está reduciendo los cuerpos de hielo, que son reservas de agua estratégicas para, sobre todo, para las generaciones futuras. porque nosotros salimos a la cordillera y vemos los glaciares, pero esa es una realidad que puede cambiar en 50 años. Nos comemos las reservas. Y están los fenómenos extremos. En verano se manifiesta a partir de precipitaciones que generan deslizamientos de tierra y aludes. Después tenemos riesgos geoclimáticos, donde empiezan a interactuar los terremotos y otro tipo de fenómenos generando riesgos para la población.

Juan Rivera IANIGLA.jpg Juan Rivera, científico del Conicet.

-Pusieron mucho foco en el tema de la Amazonia ¿Por dónde hay que profundizar?

- A veces pareciera que nos queda lejos, incluso a Mendoza, pero es una de las principales fuentes de humedad en los meses de verano para nuestra región, porque mucha de la humedad que se genera en la Amazonia se transporta por un sistema de vientos hacia el centro del país. Las tasas de deforestaciones en los últimos años han sido récord y en algún punto va a llegar el año en el cual la Amazonia, en vez de ser una fuente de humedad, va a tener condiciones que en lugar de ser selváticas va a ser del tipo sabana. Esto es que no va a ser capaz de generar la humedad necesaria para alimentar al resto del continente con precipitaciones, entonces eso se va a traducir en una merma de las precipitaciones regionales, va a afectarse el ciclo hidrológico a gran escala en toda Sudamérica, entonces es un problema a atacar desde el punto de vista de conservación. Desde el punto de vista de captura de dióxido de carbono, es el pulmón del planeta como siempre lo conocimos, y en los últimos años los incendios han generado, que, en lugar de capturar dióxido de carbono, emita dióxido de carbono, entonces hay una problemática interesante para explorar ahí.

El especialista del Conicet anticipa olas de calor

-Volviendo al pago chico, ¿qué estás avizorando para esta temporada en Mendoza?

- Aparentemente el pronóstico trimestral para los próximos meses no tendría cambios respecto a lo que se espera para el promedio en las precipitaciones, así que se aguarda un trimestre dentro de lo normal. El problema siempre son las temperaturas que se espera que sean por encima de la normalidad y eso genera un estrés a la vegetación y no es compensada con la cantidad de agua necesaria. No se descartan tampoco la ocurrencia de olas de calor, sobre todo en enero y febrero.

-Y cerramos con lucha antigranizo ¿cómo ves lo ocurrido este año?

- De nuevo volvemos al punto. Si existen dudas es porque es una decisión meramente política. Es dejar contento a alguien, porque sin sustento científico a quién tenés que convencer es a la población. Y la población puede creer cualquier cosa, puede pensar que le granizó porque no hubo aviones que sembraban las nubes. No se le ocurre pensar que le cayó piedra porque Mendoza es la provincia tal vez con mayores fenómenos conductivos que generen granizo en todo el país. Casi, les diría, es una de las más importantes regiones del mundo capaces de generar granizo destructivo. Eso está probado científicamente. Lamentablemente son decisiones que exceden lo que desde el punto de vista científico se pueda opinar o generar en cuanto a conocimiento.