Oftalmólogos de Mendoza alertaron que la demanda de atención ya cayó el 30% por la crisis

Desde la implementación de la consulta médica en Mendoza, la especialidad también comenzó a solicitarle a los afiliados de obras sociales y prepagas el pago de parte de las prácticas como cirugías, expresado en dólares.

"Es un problema para nosotros tenerle que pedirle al paciente que cubra parte de los insumos para una cirugía, pero la realidad es que la gran mayoría de los insumos con los que trabajamos están dolarizados y no lo están cubriendo las financiadoras del sistema", admitió el profesional.

No hay un valor uniforme de copago para las intervenciones y prácticas y van de los 50 dólares a los 100 dólares, es decir desde los 50.000 pesos como base.

El pago de las obras sociales, luego de tres o cuatro meses después de haber atendido a un paciente y el cobro de la consulta y la práctica generaron un impacto negativo en el consultorio de los oculistas porque hay pacientes que ya no se están haciendo atender.

"Hay muchos profesionales que ya no están recibiendo ni obras sociales ni prepagas porque no encuentran una solución a lo que estamos viviendo. Esto perjudica a los médicos y también a los pacientes que no pueden elegir el profesional que quieren o hacerse los tratamientos que necesitan. Es muy delicado lo que estamos pasando", alertó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, desde la implementación de la consulta médica o el honorario ético se incrementó el 15% la demanda en el sistema público, aunque desde el privado consideran que es muy mayor por la merma en la demanda.

Crítica a las obras sociales

Tras las subas en las obras sociales y prepagas, luego de la desregulación que implementó el presidente Javier Milei, desde el Círculo Médico de Mendoza denunciaron que no hay un correlato entre los incrementos y el valor del arancel que se acuerda con la financiadora del sistema.

La pelea entre las obras sociales, prepagas y mutuales y los médicos inició a fines de septiembre, luego de que varias negociaciones no lograron actualizar los aranceles conforme a la inflación y tampoco se normalizaron los pagos mes a mes.

"La consulta médica fue una manera de no perder tanto contra la suba de los costos. Así y todo el resto de lo que nos reconoce la obra social lo vemos a los tres o cuatro meses y sostener una infraestructura como la que requerimos para trabajar es muy oneroso", resaltó Gandolfo.

