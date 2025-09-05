Inicio Sociedad Sartén
No tires la sartén dañada u oxidada, mejor conviértela en un reloj de pared único en simples pasos

Esta original idea de reciclaje hará que no tires nada ni gastes dinero: no comprarás un reloj y reutilizarás una sartén

Martina Baiardi
¿Tenés una sartén vieja, dañada u oxidada en tu cocina? Antes de tirarla a la basura, transfórmala en un objeto original y útil para tu casa. Con un poco de creatividad, podés convertir esa sartén en un reloj de pared único y reciclado, ideal para decorar tu cocina con estilo rústico e innovador.

Todos los objetos tienen un ciclo. Se rompen, se oxidan, se dejan de usar. Y en este caso las sartenes son un elemento que no falta en ningún hogar y un reloj tampoco. Sin embargo, muchos pueden tener una sartén vieja y pocos tienen un reloj. Así que si es tu caso, no se dice más. Ponte manos a la obra.

Cuando la decoración del hogar y la creatividad se convierten en aliados, nada puede salir mal. Y justamente el nuevo truco de reciclaje que se ha popularizado en particular deja solucionado el problema de objetos que no usamos y que no tenemos.

Cómo transformar una vieja sartén en un reloj decorativo

sarten vieja convertida en reloj
Cuando la decoración del hogar y la creatividad se convierten en aliados, nada puede salir mal. Si tienes una sartén vieja y estás a falta de un reloj, crea uno con ella.

La forma circular de la sartén es perfecta para imitar la estructura de un reloj. Además, al reutilizar este objeto de cocina que ya no sirve para cocinar, le damos una segunda vida útil y evitamos generar más residuos. Es una idea económica, práctica y sostenible que combina reciclaje con decoración.

Antes de comenzar, debes limpiar a fondo la sartén, asegurándote de quitar cualquier resto de aceite o suciedad e incluso revisar si la sartén tiene óxido. En caso de que sea afirmativo, te enseñamos a quitarlo de inmediato: es muy fácil limpiarla antes de reutilizarla.

  • Espolvorea bicarbonato de sodio sobre la superficie oxidada.
  • Agrega unas gotas de vinagre blanco y deja actuar unos minutos.
  • Frota con una esponja de aluminio o lana de acero hasta retirar el óxido.
  • Enjuaga y seca bien para que quede lista para su transformación.

Bien, ahora vamos a lo que viniste aquí. Para ello necesitarás 1 sartén vieja (de preferencia de hierro o aluminio), un Kit de maquinaria de reloj(se consigue en ferreterías o tiendas online), números adhesivos o pintura para marcar las horas, taladro (para hacer un agujero en el centro de la sartén, si no lo tiene) y pintura en aerosol o acrílica (opcional, para personalizar el diseño).

Paso a paso para hacer el reloj de sartén

El paso a paso de esta gran idea de reciclaje es bastante sencilla:

  1. Luego de dejar la sartén en óptimas condiciones, haz el agujero central con un taladro para colocar el mecanismo del reloj.
  2. Ahora toca pintar y decorar: podés dejar el metal al natural para un estilo industrial o pintarla con colores llamativos para un look moderno.
  3. Coloca la maquinaria: inserta el mecanismo del reloj desde la parte trasera y fíjalo según las instrucciones.
  4. Ahora es hora de añadir los números: pega los números adhesivos o píntalos en el borde interior de la sartén.
  5. Ajusta las agujas: coloca las manecillas de las horas, minutos y segundos.
  6. Colgar el reloj: aprovecha el mango de la sartén para colgarlo en la pared de tu cocina.
  7. Y listo. De esta forma tendrás un objeto reciclado y una idea original que pocos tienen en su casa.

Transformar una sartén vieja en un reloj de pared no solo es una manera creativa de darle una segunda oportunidad a un objeto en desuso, sino también de sumar un toque original a la decoración del hogar. Además, es una manualidad sencilla, económica y ecológica que cualquiera puede realizar en casa.

