"No tenemos consuelo", dijo el puestero de Malargüe que perdió sus cabras por una presunta mala praxis

cabras muertas2.jpg Una de las cabras muertas.

“Estamos al tanto de lo sucedido y es un productor conocido de la zona. En mi carácter de veterinario creo que fue una cuestión de una dosis errónea de cobre y que pudo haber sido la causal de muerte”, indicó a este medio Lisandro Jaegui, titular de la Sociedad Rural del Secano Mendocino.

Agregó: “Seguramente el productor deberá comprobar la causa y así tener certeza. El cobre es un producto que con una muy poca dosis de más, puede ocasionar un alto porcentaje de mortandad”.

En las últimas horas también se habló de otras irregularidades, como productos vencidos y la intervención de una veterinaria que no se sabe si se encuentra debidamente matriculada en el Colegio de Veterinarios de Mendoza, algo necesario para ejercer en la provincia.

Un video desolador

El video que salió a la luz es desolador: el puestero relata lo sucedido frente a los animales inertes o moribundos en la tierra.

El hombre reconoció que autorizó al grupo a realizar el trabajo y mencionó a quien hizo las gestiones, la ex concejala de Malargüe Mariela Favari.

Consultada por este medio, la ex edila justicialista respondió: "Por ahora no hablaré ya que antes de que habláramos personalmente y, como gente de bien, me habían acusado en redes sociales", dijo, y amplió: "Yo hago la logística y no soy veterinaria. Hace 4 años que realizamos el mismo trabajo y nunca sucedió algo así. Es más: este fin de semana se vacunaron 1.500 animales y todos con los mismos productos, que no están vencidos".

"Ellos (por el puestero) no quisieron hablar y lo han llevado a la vía legal, ese es el motivo por el que no puedo hablar, lo quisimos resolver pero no hubo disposición".

El puestero dijo a UNO que ya contrató a un abogado mendocino y que realizó la exposición en distintas organizaciones como Senasa y Dirección de Ganadería. El lunes su denuncia no había sido tomada en el destacamento policial de Los Molles ni en la comisaría de Malargüe argumentando que fue él quien dejó pasar al grupo de trabajo, aunque este martes finalmente lo haría.

“Eso es cierto, porque confié en que iban a hacer las cosas bien, como sucedió en otra oportunidad", expresó Poblete.

"Siento una angustia muy grande pero no puedo culpar a nadie hasta que no se hagan los análisis respectivos a los chivos y cabras", expuso.