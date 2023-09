No se venden cenas de egresados de secundaria para el 2024 porque no tienen precio

►TE PUEDE INTERESAR: Los viajes de egresados se pagan en cuotas sin interés y se siguen contratando un año antes

Sequeiros argumentó que “tenemos una difícil situación en la que no podemos trasladar todos los incrementos de los costos al precio de las tarjetas”. Y detalló: “Una tarjeta de egresados tiene un 43 % de impuestos sobre el precio de venta. Eso genera una carga superpuesta de impuestos y aranceles que cuando el neto varía, el precio final lo hace arrastrado por esa carga”.

Esta decisión de los empresarios del rubro es actual, hay colegios o grupos estudiantiles que cursan cuarto año y ya pudieron cerrar el valor de la tarjeta, e incluso pagarlo. El problema se suscita en quienes aún no lo hicieron, ya que se encontrarán sin la posibilidad de avanzar hacia esa velada soñada por todos.

Hay excepciones, sobre todo en la oferta de algunos organizadores de fiestas de egreso que sí mantienen sus ventas, incluso para el 2025, pero los precios por supuesto duplican o triplican a los de esta temporada 2023.

catering fiestas de egresados.jpg Hasta el verano pasado, la tarjeta de la cena de egreso 2023 rondaba en los $9.800 para el futuro egresado y unos $1200 para el familiar.

Hasta el verano pasado, la tarjeta de la cena de egreso 2023 rondaba en los $9.800 para el futuro egresado y unos $1.200 para el familiar, según cada salón de fiesta donde se realice y los servicios que se ofrezcan. Ya en julio, los valores ascendían a $12.000 para el estudiante y $15.700 para el familiar. Las tarjetas para las fiestas de este ciclo –que comienzan a desarrollarse generalmente a partir de octubre y hasta diciembre- sí pueden conseguirse pero –claro está- los precios se modifican semana a semana.

“No son todos los casos iguales, el tema es que al pagar la tarjeta de una cena de egresados el precio queda congelado, eso hace que las empresas se comprometan con un riesgo muy grande en la actualidad”, explicó Sequeiros, quien tiene 30 años de trayectoria y confiesa nunca haber vivido una situación extrema como la actual.

Por todo ello es que la gran mayoría de los asociados a Asafi prefiere minimizar la venta de hoy y sólo ir cobrando en fecha cercana a la realización de cada evento. Sobre todo porque se establece un trato comercial con el grupo estudiantil y después se tiene que cumplir cada punto pactado. Un acontecimiento de estas características implica, entre otros, servicio gastronómico, barra, Dj, luces y sonido, seguridad privada y hasta algunos vienen con la famosa “batea” incluida.

“Esto que estamos atravesando no recuerdo haberlo vivido, históricamente todo tipo de fiestas se podía vender con mucha anticipación, se hacían actualizaciones de precio cada tres meses, eso hoy es imposible”, sostiene Sequeiros. Y describe: “Tenemos productos que de una semana a otra nos han variado un 15 por ciento, cuando calculamos ajustes del 10% mensual para una fiesta”. Y espera que esta situación de inestabilidad económica “sea pasajera y se normalice”.

“Los salones necesitamos trabajar y los clientes necesitan poder pagar un precio justo, y en estas condiciones se hace imposible presupuestar una fiesta a un año o año y medio; tratamos todo el tiempo de ir buscando alternativas con ideas entre todos los titulares de salones para seguir generando el trabajo hacia adelante”, afirma.

El empresario se retrotrae a fines de los ’80 para poder comparar la crisis económica de hoy con otros tiempos. “Lo más difícil fue en la última etapa del gobierno de Alfonsín, cambiábamos precios todos los días y algunos productos se fueron sacando de la carta; las fiestas se ofrecían en dólares, igual que ahora, el tema es que ahora la gente le tiene mucho miedo al dólar, en aquella época los sueldos se actualizaban mes a mes”. Con lo cual, para Sequeiros la inflación de aquellos años “era terrible pero con mucho dinero circulante, no había un nivel de recesión como ahora que la gente siente que no tiene dinero”. De ahí que perciba esta etapa inflacionaria como “más complicada porque la recesión hace que no se dispare a hiperinflación pero la gente no gasta, no tiene plata”.

