"No saben lo que las amo": el conmovedor mensaje del hijo y hermano de las víctimas del accidente de ruta 60

Por favor, lo único que pido es que descansen y sigan juntas como lo hacían cuando estaban acá, y cuídenme como lo hacían. Sé que no voy a ser el mismo después de todo esto, pero no dejen que nos caigamos y dennos fuerza a toda la familia.

Las voy a amar toda mi vida. Gracias por ser las personas que fueron; la gente las ama y yo no saben lo que las amo. No hay texto para explicar el dolor que tengo y con el que voy a vivir el resto de mi vida. Acá vamos a seguir con el papi por ustedes.

¡GRACIAS POR TODO, MIS VIDAS! Q.E.P.D.

JUANA MASÓ

ROSARIO MASÓ

ARIADNA TILLAR.

No se merecían esto.

El mensaje de Tomás Masó Tillar en Instagram. Instagram @tomi.truko

¿Cómo ocurrió el siniestro vial?

El conductor de la Volkswagen T-Cross, Martín Omar Tillar, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Lagomaggiore para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.

Tillar viajaba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y las dos hijas de esta última: Rosario y Juana Masó, de 19 y 20 años, respectivamente.

De acuerdo con una testigo, Tillar quiso adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

En total se enviaron 6 ambulancias para asistir a las víctimas del choque frontal en la Ruta 60. El despliegue médico permitió estabilizar a los heridos en el sitio antes de activar los traslados pertinentes hacia las distintas guardias médicas de la provincia.

De las 6 personas que fueron asistidas por las ambulancias, Fernández Mercau falleció camino al Hospital Central; las hermanas Masó Tillar perdieron la vida el lunes, y la madre de las mismas (Ariadna Tillar) falleció este martes. Mientras tanto, Marín Omar Tillar y su esposa Florencia Bettalemmi permanecen internados.