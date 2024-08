¡No podrás creerlo! Cuánto tiempo dura el huevo dentro de la heladera

►TE PUEDE INTERESAR: Revelaron por qué algunas yemas de huevo son amarillas y otras de color naranja

HUEVO DIETA HELADERA.jpg Descubre cómo conservar mejor y por más tiempo el huevo y así disfrutar de una dieta saludable todos los días.

Huevo: descubre cuánto tiempo dura en la heladera y cómo conservarlo mejor

Si bien hay muchas personas que prefieren dejar los huevos fuera de la heladera, y que en ese caso duran en buen estado hasta 10 días a temperatura ambiente, otros prefieren guardar el huevo dentro de la heladera para que se conserven mejor y por más tiempo.

En este último caso, el huevo puede durar dentro de la heladera entre tres y cinco semanas. Para que esto ocurra es necesario que se conserven en una temperatura promedio de 4° C, pero este no es el único tip a tener en cuenta. También es recomendable guardarlos en uno de los estantes de la heladera y no en la puerta.

Además, es importante no lavarlo previamente ya que esto puede echarlos a perder y se sugiere sacarlos de la heladera en el momento en que vayas a utilizarlos por completo. Teniendo en cuenta estos puntos el huevo conservará sus condiciones, nutrientes y sabor.

