¡No lo hagas! Alimentos que nunca debes volver a congelar una vez bajados del freezer

Cuántas veces has descongelado panificados, preparaciones o carnes crudas que luego decidiste no utilizar y volviste a freezar. Probablemente, más de una vez. Este hábito no se recomienda, principalmente en ciertos alimentos de consumo frecuente. Continúa leyendo para descubrir cuáles son los alimentos que nunca tienes que descongelar y volver a congelar.

alimentos - cocina.jpg

Los alimentos están compuestos en menor o mayor medida por agua. La humedad de los alimentos es una de las principales causas que favorecen el desarrollo de microorganismos. El freezer congela los alimentos a temperaturas de entre -2º y -18º centígrados. Este mecanismo no mata ni elimina organismos vivos, simplemente retarda el desarrollo al mantenerlos en estado latente.