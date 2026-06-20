No hace falta viajar a Jujuy: el cerro de 7 colores que podés caminar por dentro en Mendoza

La Cordillera de los Andes esconde una serie de paraísos ocultos que incluso muchos de los amantes de la naturaleza desconocen. En este cerro, parece que la tierra hizo magia y que se convirtió en el destino ideal de quienes buscan hacer un turismo diferente dentro de la pronvincia.
Se trata del Cerro de los Siete Colores, una joya oculta ubicada en la localidad de Uspallata, dentro de la provincia de Mendoza, que hasta se puede caminar por adentro.
El cerro de 7 colores que se puede caminar por dentro en Mendoza
A diferencia de su famoso pariente jujeño en Purmamarca, el atractivo de este cerro es que se puede caminar por adentro, lo que permite a los viajeros meterse literalmente en las entrañas de un arcoíris de piedra.
Para llegar a este laberinto de colores hay que adentrarse unos 10 kilómetros por la Ruta Provincial 13, partiendo desde el centro de la histórica villa de Uspallata. El camino de tierra consolidada ya anticipa la aventura, mostrando la inmensidad del paisaje desértico y andino que caracteriza a la región.
Al llegar a la base del cerro, el panorama se transforma por completo. Lo que a la distancia parece una formación montañosa tradicional, al acercarse revela capas perfectas de sedimentos y minerales que cuentan la historia de la Tierra de hace millones de años.
En este rincón de Mendoza el turismo de aventura se vive en primera persona. El sendero principal corre por el lecho seco de un antiguo río y es de baja dificultad técnica. Su pendiente suave lo convierte en un plan ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso con mascotas.
Consejos para visitar el cerro de 7 colores en Mendoza
- Al ser un destino agreste y preservado, no hay paradores, baños ni áreas de sombra. Es obligatorio llevar abundante agua para hidratarse, protector solar, gorra y calzado cómodo con buen agarre.
- El mejor horario siempre será en la salida y en la puesta de sol, donde los minerales parecen encenderse, ofreciendo las mejores postales fotográficas.
- Se puede acceder en vehículos particulares con precaución y a baja velocidad. Muchas agencias locales en Uspallata también ofrecen excursiones guiadas, travesías e incluso cabalgatas.