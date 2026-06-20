No hace falta viajar a Jujuy: el cerro de 7 colores que podés caminar por dentro en Mendoza

Para llegar a este laberinto de colores hay que adentrarse unos 10 kilómetros por la Ruta Provincial 13, partiendo desde el centro de la histórica villa de Uspallata. El camino de tierra consolidada ya anticipa la aventura, mostrando la inmensidad del paisaje desértico y andino que caracteriza a la región.

Al llegar a la base del cerro, el panorama se transforma por completo. Lo que a la distancia parece una formación montañosa tradicional, al acercarse revela capas perfectas de sedimentos y minerales que cuentan la historia de la Tierra de hace millones de años.

Este cerro es un plan ideal para disfrutar en familia.

En este rincón de Mendoza el turismo de aventura se vive en primera persona. El sendero principal corre por el lecho seco de un antiguo río y es de baja dificultad técnica. Su pendiente suave lo convierte en un plan ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso con mascotas.

Consejos para visitar el cerro de 7 colores en Mendoza