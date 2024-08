No es aumento, ni bono: el anuncio de ANSES que afecta a jubilados, AUH y AUE

anses, auh, aue, pensionados, jubilados.jpeg ANSES anunció que cambia la forma de pago a jubilados, AUH y AUE

ANSES: en qué consiste el cambio en la forma de pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones

El cambio en la forma de pago significa que cada beneficiario de ANSES puede elegir si seguir cobrando en una sucursal bancaria, por acreditación en su cuenta o a través de una billetera virtual, que puede ser Mercado Pago o Plus Pago.

Entre los beneficios que posee cobrar a través de Mercado Pago o Plus Pago, es que el dinero que se encuentra en esas cuentas genera intereses o ganancias, algo que no ocurre con el banco. No obstante, desde ANSES no explicaron si en ese caso se mantienen los beneficios de descuento que se consiguen a través de la tarjeta bancaria.

ANSES: cómo cambiar la forma de pago

Desde ANSES explicaron que el cambio en la forma de pago no es obligatorio, sino que es elección de cada beneficiario de planes sociales o jubilados. En caso de querer cobrar por Mercado Pago u otra billetera virtual, se necesita tener a mano la clave de seguridad social y tener los datos actualizados en Mi ANSES.

Luego, a través del sitio web se puede elegir el cambio en la forma de pago. Desde ANSES señalaron que puede demorar hasta 60 días en realizarse la modificación y que, durante ese tiempo, se seguirá cobrando en el mismo lugar de siempre.