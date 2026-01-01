Ni una hora, ni cuarenta minutos: cuánto debe durar la siesta para mejorar la concentración y el rendimiento

A toda persona le ha ocurrido alguna vez el hecho de acostarse a dormir una siesta y despertarse mucho más cansado de lo normal, y lo cierto es que esto va más allá de la energía acumulada. Para poder recuperar fuerzas, es crucial saber medir el tiempo del descanso diurno.
Sucede que una buena siesta puede darte grandes beneficios, como por ejemplo la recuperación de la concentración o la mejora en el rendimiento diario, sea en actividades físicas o cognitivas.
Cuántos minutos debe durar la siesta energética para mejorar la concentración
Son muchas las personas que tienen la costumbre de dormir entre 1 hora y 40 minutos, lo cierto es que están cometiendo un error.
Según numerosos estudios y especialistas, la siesta ideal para una recarga de energía debe durar entre 10 y 30 minutos. Sin ir más lejos de esto.
De esta manera, la persona que descanse podrá ganar grandes beneficios. Cómo se dijo, entre ellos están la recuperación de la concentración, la reducción del cansancio y una mejora en el rendimiento diario.
En las siestas energéticas, tanto el cuerpo como la mente toman un respiro, aunque lo cierto es que no llegan a las fases profundas del sueño.
De hecho, el objetivo de este corto período de sueño es, justamente, el de mejorar de manera inmediata el estado de alerta y la concentración.
La NASA, por ejemplo, observó que los pilotos que dormían siestas de entre 20 y 30 minutos alcanzaban mayores niveles de alerta y rendimiento laboral respecto a quienes no descansaban en la jornada.
Ya lo sabes, si te sientes cansado y quieres recuperar tu energía, debes dormir entre diez minutos y media hora. De lo contrario, la sensación puede ser totalmente contraproducente.
Beneficios cognitivos y emocionales al dormir siesta
Más allá del impacto en la energía y en la concentración, el hecho de dormir una siesta de este tipo trae también los beneficios que pueden verse a continuación:
- Mejor Estado de Ánimo: reduce el estrés, la irritabilidad y la frustración, fomentando la positividad.
- Memoria y Aprendizaje: facilita la consolidación de recuerdos y la capacidad de aprendizaje.
- Estimula la Creatividad: aumenta la actividad cerebral asociada a la creatividad y la resolución de problemas.