Ni una hora, ni cuarenta minutos: cuánto debe durar la siesta para mejorar la concentración y el rendimiento

Según numerosos estudios y especialistas, la siesta ideal para una recarga de energía debe durar entre 10 y 30 minutos. Sin ir más lejos de esto.

De esta manera, la persona que descanse podrá ganar grandes beneficios. Cómo se dijo, entre ellos están la recuperación de la concentración, la reducción del cansancio y una mejora en el rendimiento diario.

En las siestas energéticas, tanto el cuerpo como la mente toman un respiro, aunque lo cierto es que no llegan a las fases profundas del sueño.

De hecho, el objetivo de este corto período de sueño es, justamente, el de mejorar de manera inmediata el estado de alerta y la concentración.

siesta.png Debes dormir entre diez minutos y media hora si quieres recuperar energía.

La NASA, por ejemplo, observó que los pilotos que dormían siestas de entre 20 y 30 minutos alcanzaban mayores niveles de alerta y rendimiento laboral respecto a quienes no descansaban en la jornada.

Ya lo sabes, si te sientes cansado y quieres recuperar tu energía, debes dormir entre diez minutos y media hora. De lo contrario, la sensación puede ser totalmente contraproducente.

Beneficios cognitivos y emocionales al dormir siesta

Más allá del impacto en la energía y en la concentración, el hecho de dormir una siesta de este tipo trae también los beneficios que pueden verse a continuación: