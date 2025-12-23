Ni Sprays, ni queratina: cómo disimular las canas con una sencilla mezcla casera

En concreto, la misma funciona al estimular la producción de melanina y depositar pigmentos naturales, requiriendo aplicaciones constantes (2-3 veces por semana) para resultados visibles.

Para preparar esta infusión, todo lo que tienes que hacer es hervir medio litro de agua con 3 o 4 bolsas de té negro, y un puñado de romero fresco durante 10 o 15 minutos.

Luego, deja que la mezcla se enfríe por completo y vuélcala en un atomizador. Con el pelo limpio, rocía la infusión enfocándote en las raíces y zonas con canas.

mezcla, canas, manzanilla Gracias a esta sencilla mezcla, tu pelo se irá oscureciendo.

Deja actuar entre 30 y 60 minutos. Puedes cubrirte con un gorro de baño para potenciar el efecto de la infusión. Si mantienes este hábito podrás disimular las canas.

Qué significa que una persona no quiera lucir sus canas

No querer lucir las canas y cubrirlas con esta mezcla casera refleja, desde una perspectiva psicológica, la necesidad de mantener el control sobre la propia imagen, reafirmar la identidad y responder a presiones sociales que asocian juventud con valor estético.

La decisión suele estar influenciada por normas culturales que imponen la necesidad de parecer joven, interpretando la cana como una falta de cuidado y un signo de envejecimiento.