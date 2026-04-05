Ni ratas, ni cucarachas: la plaga temida por muchos que es beneficiosa para el jardín

En el imaginario colectivo, la palabra plaga suele disparar alarmas. Pensamos inmediatamente en hordas de insectos devorando nuestras flores o en especies rastreras invadiendo nuestro hogar. Sin embargo, existe un habitante del jardín que, a pesar de su aspecto, resulta un aliado.
Lo que sucede puntualmente es que su dieta se basa estrictamente en otros insectos, muchos de los cuales sí representan una amenaza real para tu jardín.
Mantis religiosa, la plaga que es beneficiosa para el jardín de tu casa
Aunque su presencia puede imponer respeto o incluso miedo, este insecto no solo es inofensivo para los humanos, sino que ofrece múltiples beneficios que transformarán la salud de tu espacio verde sin necesidad de químicos.
La mantis religiosa es una depredadora de élite. A diferencia de lo que ocurre con una verdadera plaga, la mantis no se alimenta de tus plantas.
El principal de los beneficios de mantener a este insecto cerca es el equilibrio. En un jardín saludable, la biodiversidad es clave. Cuando eliminamos de forma indiscriminada a todo bicho que nos parece "feo", rompemos la cadena alimenticia.
Básicamente, la mantis actúa como un regulador. Su sola presencia indica que tu jardín es un ecosistema libre de pesticidas tóxicos, ya que son muy sensibles a los químicos fuertes. Si ves una, es una medalla de honor para tu pulgar verde: significa que tu tierra está viva y sana.
Si encuentras una mantis, el mejor consejo es la no intervención. No muerden, no transmiten enfermedades y no buscan entrar a tu casa para anidar como las cucarachas. Simplemente están de paso, buscando su próxima comida.
Cuáles son los insectos que pueden ser devorados por mantis religiosa
- Langostas y saltamontes.
- Grillos.
- Moscas y polillas.
- Incluso pequeñas orugas que devoran el follaje.
Al tener una mantis patrullando tus arbustos, estás contando con un sistema de control biológico gratuito y altamente eficiente.