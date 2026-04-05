Ni ratas, ni cucarachas: la plaga temida por muchos que es beneficiosa para el jardín

La mantis religiosa es una depredadora de élite. A diferencia de lo que ocurre con una verdadera plaga, la mantis no se alimenta de tus plantas.

El principal de los beneficios de mantener a este insecto cerca es el equilibrio. En un jardín saludable, la biodiversidad es clave. Cuando eliminamos de forma indiscriminada a todo bicho que nos parece "feo", rompemos la cadena alimenticia.

Básicamente, la mantis actúa como un regulador. Su sola presencia indica que tu jardín es un ecosistema libre de pesticidas tóxicos, ya que son muy sensibles a los químicos fuertes. Si ves una, es una medalla de honor para tu pulgar verde: significa que tu tierra está viva y sana.

mantis religiosa

Si encuentras una mantis, el mejor consejo es la no intervención. No muerden, no transmiten enfermedades y no buscan entrar a tu casa para anidar como las cucarachas. Simplemente están de paso, buscando su próxima comida.

Cuáles son los insectos que pueden ser devorados por mantis religiosa

Langostas y saltamontes.

Grillos.

Moscas y polillas.

Incluso pequeñas orugas que devoran el follaje.

Al tener una mantis patrullando tus arbustos, estás contando con un sistema de control biológico gratuito y altamente eficiente.