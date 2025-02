Ni manzanas ni fresas: el fruto asiático de color rojo que combate el envejecimiento y reduce el colesterol

Por otro lado, las bayas de goji también contienen esteroles vegetales, como betasitoesteroles o kukoaminas, que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, permitiendo que fluya la circulación sanguínea y las paredes de las arterias no se endurezcan. En la misma línea, este superalimento asiático contiene betaína y betasitosterol, principios activos útiles para evitar el hígado graso.

bayas de goji fruto seco.jpg Bayas de goji.

Además de estas propiedades, el medio ‘Cuidate Plus’ explica que las bayas de goji son ricas en vitamina C y E, y minerales como el magnesio. Sin embargo, no todas las personas están aptas para consumir este superalimento y aprovechar estos beneficios para la salud.

En concreto, pacientes que estén medicándose por problemas cardiovasculares no pueden consumir este fruto rojo asiático porque interfieren las sustancias anticoagulantes de los fármacos. En sintonía, diabéticos y personas con presión arterial alta también deben consultar con un especialista antes de consumirlas.